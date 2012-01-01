Генсек РФС Митрофанов ответил на информацию о коррупции в судейском корпусе

Власти Самарской области заявили о коррупции в российском футбольном судействе. По словам главы региона, местные "Крылья Советов" должны "преступникам" около 36 миллионов рублей. Как на сенсацию отреагировали в российском футбольном сообществе, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Об этом нельзя умалчивать"

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о "долге" местных "Крыльев Советов" за лояльный арбитраж перед некими коррупционерами из судейского корпуса в профессиональном футболе. При этом в клубе изначально пытались скрыть, на что именно просят бюджетные деньги.

"Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров клуба "Крылья Советов" и сказал: Вячеслав Андреевич, вы там долги пересчитываете за "Крылья", у нас есть еще один долг – это порядка 36 миллионов рублей. Я у него спросил: А на что? Он сказал: "Вы знаете, я не могу вам сказать. Почему? Потому что преступление, вам знать не надо", – пересказал диалог глава региона во время заседания комиссии Госсовета по физической культуре и спорту.





Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области В конце концов он мне рассказал и выяснилось, что "Крылья" советов должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

По словам Федорищева, подобная система действует в российском футболе давно, а активно финансируют теневой сектор порядка 10 клубов. Сам рынок политик оценил аж в полмиллиарда рублей "черного нала". Также он высказал опасения, что "Крылья" могут начать "засуживать", как и других, кто "поднимал голос на эту тему". Кроме того, Федорищев подчеркнул, что его заявление касается лишь "немногочисленных негодяев", а не всех причастных к судейскому корпусу.

Однако в разговоре с изданием "РБ Спорт" Федорищев оговорился, что хоть, по его данным, система и существует, но доказательствами этого он не располагает.

"Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо. Но это есть, об этом нельзя умалчивать, нужно принимать решение, как с этим бороться", – процитировало издание руководителя региона.

Также в беседе с РБК Федорищев уточнил, что рассказал о ситуации министру спорта Михаилу Дегтяреву и по итогам аудита уволил спортивного директора ("Крылья" объявили об уходе с этого поста Сергея Корниленко 31 октября) и отстранил руководство клуба. Помимо этого, губернатор подтвердил инсайд "Матч ТВ", что два сотрудника "Крыльев" из финансового блока, в том числе финансовый директор, ушли по соглашению сторон. Гендиректор Вадим Андреев пока продолжит исполнять свои обязанности.

"Пальба в воздух"

Фото: ТАСС/Виталий Невар

На заявление Вячеслава Федорищева оперативно отреагировала Российская Премьер-лига (РПЛ). По мнению ее президента Александра Алаева, к словам главы Самарской области стоит подойти со всей серьезностью.





Александр Алаев президент РПЛ Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта и репутацию всех субъектов футбола.

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил RT, что раз подобная информация озвучивается на заседании комиссии Госсовета, значит, достоверные сведения об этом имеются. По его словам, порядка 10 согласившихся с теневой схемой клубов – это уже не частный случай, а "системный кризис".

"Можете быть уверены, что РФС обсудит с органами власти и акционерами клубов полученную информацию, а также окажет максимальное содействие правоохранительным органам в проведении объективного расследования", – заверил Митрофанов.

Призвали разобраться в ситуации и в Госдуме: депутат Светлана Журова подчеркнула, что эту историю нужно довести до конца.

"Посмотрим, хватит ли у кого-то смелости это сделать. Потому что одно дело сказать, а другое – довести дело до конца. А то говорить все горазды, я уже слышала это не один раз, но все заканчивалось на разговорах", – заявила Журова изданию "РБ Спорт".

А вот в судейской среде мнения разделились. К примеру, бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил "Матч ТВ", что слова губернатора – плохой звоночек для самих же "Крыльев".





Сергей Лапочкин экс-арбитр ФИФА Если все подтвердится, нужно будет применять санкции к клубу и арбитрам, которые судили их матчи. Сказать, правда это или нет, не могу, но такого действительно еще не было в нашем футболе.

А вот бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с News.ru предположил, что вся эта история – попытка найти "крайних" из-за образовавшейся "бюджетной дыры".

"Грубо говоря, кто-то свистнул деньги, и теперь их нужно на кого-то списать. Этот функционер же не пришел и не сказал, что купил себе машину Mercedes. Я считаю, что это пальба в воздух, попытка закрыть свои проблемы, свалив все на судей", – высказал свое личное мнение Федотов.

Бывший директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в разговоре с Metaratings.ru и вовсе назвал слова Федорищева "глупостями и ерундой". Он объяснил это тем, что в таких ситуациях нужно предоставлять доказательства, а не "просто говорить".

Если же факты коррупции появятся, а взятка была крупной, преступникам может грозить до пяти лет тюрьмы, сказал "Чемпионату" юрист Андрей Князев. При этом самим "Крыльям" ничего не грозит и наказание понесут лишь те, кто передавал и получал деньги, отметил он.

Но с последним заочно не согласен экс-защитник "Крыльев" и сборной России Тарас Бурлак. По его мнению, если начнут "копать", может вылезти "много интересного", и тогда существование клуба будет под вопросом.