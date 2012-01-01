Депутат Журова раскритиковала возвращение продажи пива на стадионах

Пиво вскоре может вернуться на российские стадионы, считают в Госдуме и футбольных объединениях. Запрет хотят убрать ради заработка клубов и повышения посещаемости. Каковы шансы у инициативы и как к этому относятся болельщики, разбирался спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Чем быстрее, тем лучше"

Запрет на продажу пива на стадионах, введенный в 2005 году и приостановленный на время чемпионата мира по футболу – 2018, в 2025-м может быть отменен насовсем. По крайней мере, так утверждает депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, большинство ведомств не против, однако меру не поддерживает Минздрав. В разговоре со "Спорт-Экспрессом" парламентарий отметил, что написал письмо в министерство с просьбой обновить позицию по этому вопросу. Авторы идеи утверждают, что доходы пойдут в том числе на развитие детского спорта.



Дмитрий Свищев депутат Госдумы Мы близки к тому, чтобы снять ограничения по прохождению законопроекта. Работаем с министерством здравоохранения, которое считает, что возвращение пива на стадионы пагубно повлияет на наше общество. Категорически с этим не согласен.

За возвращение пива выступил и глава Российской Премьер-лиги Александр Алаев. Он утверждает, что позиция всех 16 клубов элитного дивизиона в этом плане едина.

"Я уверен, что оно вернется. Чем быстрее, тем лучше", – заявил "Матч ТВ" руководитель лиги.

Со стороны клубов эту позицию ранее подтвердил и председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин. В беседе со Sport24 он подчеркнул, что пиво присутствует в меню на стадионах в других странах и это не сказывается на безопасности.

"Мы видели чемпионат мира в России, на котором было допущено пиво. По оценкам <...> болельщиков, как российских, так и со всего земного шара, – это был самый лучший чемпионат мира, проводимый когда-либо", – отметил Гафин.

Ранее генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов в разговоре с тем же изданием подтвердил работу в этом направлении и заметил, что количество выпитого во время матчей "объективно не такое большое".

"Пиво <…> повлияет на посещаемость с той точки зрения, что посещение стадиона превратится в некое мероприятие, где условно можно еще и с друзьями посидеть. А это, конечно, будет способствовать росту доходов клубов, что важно", – заявил Митрофанов.

Однако глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин отметил, что на данный момент инициатива в стенах парламента не рассматривается. Если же она появится, то будет проработана, уточнил он.

"Больше же негде попить"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В депутатском корпусе перспективу возвращения пива на стадионы оценили не все. К примеру, парламентарий Светлана Журова в разговоре с РИА Новости призналась, что ее коробит намерение пустить вырученные деньги на детский спорт.





Светлана Журова депутат Госдумы Это звучит нехорошо, и люди задаются вопросом – как продажа пива связана со здоровым образом жизни? Именно это останавливает нас даже от обсуждения законов, потому что вокруг них возникает много споров. Готово ли наше общество к таким вещам? Вопрос остается открытым.

Не оценивает депутат и аргументов, что пиво поможет увеличить посещаемость игр.

"Мне кажется это странным. Неужели наличие пива на стадионе влияет на количество зрителей?" – задается вопросом Журова.

Против высказывался и депутат Госдумы Виталий Милонов: в разговоре с "РБ Спорт" он заявил, что на арене должен быть дух спорта, а не "пивного отрыгона". Напиться же фанаты при желании могут и в баре у телевизора, заметил политик.

"А давайте водку продавать. Водочные корпорации еще больше денег будут давать футбольным клубам. Или сигареты вернем. Можно еще стриптиз и казино устроить. Но спорт – это идея, а не только деньги", – аргументировал Милонов.

У экс-футболиста сборной России Александра Мостового опасения вызывает лишь вопрос поведения зрителей.

"Я за продажу пива на стадионах. А что такого? Но опять же, кто будет за это отвечать?", – сказал Мостовой в беседе с журналистами.



Александр Мостовой экс-футболиста сборной России Вот если мне продадут пиво, все будут знать, что я спокойно и хорошо посмотрю футбол. А рядом будут сидеть какие-то непонятные, которых от бокала пива понесет. Вот в чем проблема.

Сами потенциальные зрители встретили идею по-разному. В соцсетях многие не поняли, как это вяжется с введением паспорта болельщика (Fan ID), который создали в том числе ради привлечения семейной аудитории с детьми.

"Больше драк будет на стадионе, еще больше ущерба", – отметил один из пользователей.

"Больше же пиво негде попить", – подметил другой комментатор.

При этом некоторые признались: именно из-за запрета на продажу пенного перестали ходить на матчи. Но другие в то же время сказали, что пиво на стадионе наверняка будет стоить втридорога, а такая перспектива на трибуны их точно не завлечет.