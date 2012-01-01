Две передачи Батракова помогли "Локомотиву" обыграть "Динамо" в Кубке России

5 ноября состоялось очередное столичное дерби: в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу "Динамо" дома принимало "Локомотив". Красно-зеленые одержали победу со счетом 2:1, а две голевые передачи оформил 19-летний лидер команды Алексей Батраков. О главных событиях в противостоянии грандов расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 1:2 (1:1)

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Голы: Маухуб, 28 – Монтес, 26, Пиняев, 52.

"Динамо": Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес (Кутицкий, 21), Скопинцев (Лепский, 79), Чавес (Фомин, 46), Гагнидзе, Макаров (Артур Гомес, 68), Карраскаль, Гладышев (Грулев, 68), Маухуб.

"Локомотив": Митрюшкин, Тикнизян (Раков, 68), Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас (Сарвели, 56), Самошников (Сильянов, 79), Пиняев (Севикян, 56), Батраков, Сулейманов (Воробьев, 68).

Предупреждения: Тикнизян, 44; Ненахов, 45; Самошников, 74; Грулев, 80; Батраков, 82, Маричаль, 88.

С последней встречи "Динамо" и "Локомотива" прошло больше трех месяцев: во 2-м туре Мир РПЛ в конце июля бело-голубые на домашней арене в Петровском парке обыграли красно-зеленых со счетом 3:1. Несмотря на успех, главный тренер хозяев Марцел Личка, который умеет раздать огня на пресс-конференциях, раскритиковал молодежь за медленный темп, назвав ее "стариками, которые после игры пойдут за пивом и колбасой".

Групповой этап Кубка России "Динамо" не без участия все тех же подающих надежды прошло в целом неплохо – хоть и не без проблем. В квартете А бело-голубые заняли второе место, пропустив вперед "Спартак". "Локо" же в турнире пока смотрится убедительнее: первое место в группе B без единого поражения и шестью победами (одной – в серии пенальти) добавляет профита команде Михаила Галактионова.

Плей-офф в Пути РПЛ – двухраундовый: на каждом этапе клубы проводят игры дома и на выезде. При этом проигравший в дуэли не покидает турнир, а спускается в Путь регионов, где пытается двигаться к суперфиналу дальше. Но несмотря на право на ошибку, обе команды явно не хотели им пользоваться.

Моментов до перерыва было предостаточно, при этом "Локомотив" проводил на чужой половине поля больше времени, чем на своей. Голкипер "Динамо" Игорь Лещук в первом тайме тащил до и после 26-й минуты, однако с ударом Сесара Монтеса в дальний угол после подачи с углового Алексея Батракова вратарь ничего поделать не мог. Причем фактурный мексиканец забивал вообще без опеки – 1:0.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Однако бело-голубые умудрились ответить голом тут же: на 28-й минуте Денис Макаров справа то ли бил, то ли хитро навешивал в штрафную, и полет мяча в сетку скорректировал Эль-Мехди Маухуб. Вратарь "Локо" Антон Митрюшкин таким положением дел был дезориентирован – 1:1.

Второй тайм "железнодорожники" начали с турбодавлением, которое принесло успех уже на 52-й минуте. Снова стандарт – теперь это штрафной, все тот же Батраков грузит на дальнюю, где мяч караулил Сергей Пиняев. Полузащитник хоть и небольшого роста, но смог отклеиться от более высокого Дмитрия Скопинцева и отправить снаряд головой точно в сетку – 2:1 в пользу гостей, и ассистентский дубль Батракова в придачу.

Переломить игру динамовцы так и не сумели: подходы были, но не хватало конкретики. Завершение атак свелось к дальним ударам выше цели и выстрелам с не самых очевидных позиций. С теми вызовами, которые выпали на плечи Митрюшкина, тот справился без проблем. "Локо" же атаковал острее, и вполне мог забить еще, но Игорь Лещук встал на пути мяча стеной. Ответную встречу на своей арене красно-зеленые начнут с небольшим, но все же гандикапом.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

После игры Марцел Личка раскритиковал своих подопечных и удивился тому, при каких обстоятельствах его команда пропустила два мяча.



как у "Локо". – Прим. ред. ) сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить. Он забивал как на тренировке, спокойно забил. Второй мяч – это индивидуальная дисциплина и ответственность.

Марцел Личка главный тренер "Динамо" Монтеса никто не трогает, хотя задача игроков – идти до футболиста до конца. Да, с такими защитниками () сложно выиграть вверху, но надо идти в корпус, не давать бить. Он забивал как на тренировке, спокойно забил. Второй мяч – это индивидуальная дисциплина и ответственность.

Михаил Галактионов в свою очередь раздавал комплименты своим футболистам, хоть и "каких-то штрихов" ему все же не хватило. Журналисты на пресс-коференции, конечно же, хотели спросить про перфоманс Батракова.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" То, что у нас появился такой мальчик, такой игрок, мы очень рады. Вся команда помогает, он платит ей тем же, сумасшедшей работоспособностью, забитыми мячами. Леша на сегодняшний день заслуженно является игроком стартового состава. Но заслуга раскрытия Леши – заслуга всей команды.

Ответная встреча между "Локомотивом" и "Динамо" состоится на "РЖД Арене" 28 ноября. Однозначно, эта битва еще преподнесет немало сюрпризов.

