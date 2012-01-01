Тренер "Динамо" Личка: в матче с "Локомотивом" молодые защитники играли как старики

27 июля "Динамо" оказалось сильнее "Локомотива" со счетом 3:1 в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-лиги. В столичном дерби команды нанесли 30 ударов на двоих, однако лучше свои моменты реализовали бело-голубые. При этом критиковали свою игру как проигравшие, так и победители. Обо всем расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: Гагнидзе, 12; Майсторович, 59; Нгамале, 85 – Воробьев, 39.

"Динамо": Лунев, Бессмертный (Скопинцев, 69), Майсторович, Лепский, Даса, Кутицкий (Назаренко, 69), Гагнидзе (Грулев, 71), Бителло, Гладышев, Нгамале (Зайдензаль, 90+), Тюкавин (Окишор, 90+).

"Локомотив": Лантратов, Ненахов (Тикнизян, 63), Фассон, Ньямси, Сильянов, Самошников, Баринов, Батраков, Пиняев (Салтыков, 77), Сарвели (Сулейманов, 63), Воробьев.

Предупреждения: Батраков, 25; Фассон, 37; Гагнидзе, 63; Пиняев, 64.

К первому московскому дерби нового сезона "Динамо" и "Локомотив" подошли с победами в дебютных матчах. Бело-голубые в Петровском парке справились с воронежским "Факелом" (3:1), красно-зеленые в Черкизово не без труда одолели дебютанта высшей лиги тольяттинский "Акрон" (3:2). При этом и главный тренер "Динамо" Марцел Личка, и наставник "Локо" Михаил Галактионов испытывают кадровый голод. Первый потерял половину основы из-за травм, дисквалификаций и участия своих футболистов на минувшем Кубке Америки и начавшейся Олимпиаде. Поэтому на матч с "Локо" Личка выставил очень много молодых футболистов. "Железнодорожники" же в межсезонье отпустили большое количество игроков (в том числе, лидеров) и продолжают находиться в стадии доукомплектования.

Тем не менее, в дерби на стадионе бело-голубых было очень жарко: команды сыграли вообще без середины поля, устроив настоящую перестрелку на первых же минутах. В такой пальбе гол не заставил себя долго ждать. На 12-й минуте динамовцы разыграли штрафной: Бителло отдал пас на угол штрафной Луке Гагнидзе, и грузинский полузащитник роскошно уложил мяч с левой в дальнюю девятку – 1:0.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

"Локо" здорово среагировал на гол и не раз мог стремительно отыграться, но Лунев и его верная подруга перекладина после удара Максима Ненахова спасли ситуацию. "Напожарил" и сам Андрей в одном из эпизодов, случайно отпасовав Дмитрию Воробьеву, однако сам же исправил ситуацию, приняв на себя удар форварда "железнодорожников".

Но на 39-й минуте нападающий, который перебрался в Москву летом из "Оренбурга", все же смог записать свое имя в протокол: Сергей Пиняев здорово протащил мяч по флангу и отдал в центр на голеадора. Воробьев переложил под левую и катнул точно в сетку – 1:1, и второй мяч Дмитрия в двух играх за "Локо".

Второй тайм начался с непозволительных ошибок и потерь "Динамо" на своей половине поля – хозяев выручил Лунев и штанга после слаломного прохода Ильи Самошникова. А потихоньку выбравшись из-под давления "Локо", бело-голубые вновь идеально разыграли стандарт. На этот раз Бителло здорово подал угловой в середину вратарской, где мяч уже ждал защитник Милан Майсторович. Отразить его удар головой с близкого расстояния Лантратову было практически нереально – 2:1 на 59-й минуте.

Пикировка и не думала останавливаться, стреляли и те, и другие, но вратари были на высоте. Однако у "Динамо" вновь вышел на авансцену джокер финального отрезка прошлого сезона Муми Нгамале. Появившийся по ходу матча Вячеслав Грулев справа отдал в разрез на Ярослава Гладышева, тот почти у лицевой прострелил с нерабочей правой ноги точно на камерунца, которому оставалось лишь зафиксировать неизбежное – 3:1 на 85-й минуте.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В концовке "Локо" создал лишь один реальный шанс забить – удар головой гренадера Жерзино Ньямси в красивом прыжке парировал голкипер "Динамо". Таким образом, бело-голубые начинают сезон с двух побед подряд. Однако Марцел Личка на послематчевой пресс-конференции признался, что "чуть-чуть зол" из-за молодых защитников команды.

"Они играли очень медленно с мячом: пас, пас, пас… Если бы я был там (на поле. – Прим. ред.), даже я бы сделал прессинг", – высказался чешский специалист.





Марцел Личка главный тренер московского "Динамо" Они играли будто старики, которые после матча пойдут за пивом и колбасой. Так нельзя играть в футбол.

Правда, Личка оговорился, что в их возрасте подобные матчи – это норма, так как им год-два нужно набираться опыта. В целом же наставник "Динамо" отметил, что состав, в котором было много молодежи, неплохо сделал свою работу.

Галактионов же признался журналистам, что пришел на пресс-конференцию после непростого разговора со своими футболистами в раздевалке. А все потому, что вместо парочки голов на старте второго тайма "Локо" пропустил с пары метров в свои.





Михаил Галактионов главный тренер московского "Локомотива" Этого нельзя допускать. Здесь вся работа команды, начиная с вратарской линии. Это внутренняя ответственность, мы это проговорили. Это не ДЮСШ, мы бьемся за очки. И в такие моменты нужно держать концентрацию. Мы можем говорить сколько угодно, считать штанги, перекладины, но результат на табло. Об этом мы и поговорили с ребятами.

В следующем туре "Динамо" впервые в этом сезоне сыграет на выезде – 3 августа в Самаре их будет ждать "Акрон". "Локомотив" же днем позже проведет матч в Грозном против "Ахмата".

