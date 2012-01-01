Экс-игрок сборной РФ Булыкин: чемпион РПЛ определится за пару туров до конца сезона

20 июля начинается новый сезон Мир Российской Премьер-лиги. Среди 16 команд-участниц сразу три новичка, а фаворитами традиционно называют "Зенит" и столичные гранды. Как клубы РПЛ готовились к чемпионату и какие ожидания от сезона у экспертов, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Знакомые и незнакомые все лица

В новом сезоне Мир Российской Премьер-лиги выступят 16 клубов. В прошлом сезоне из элиты вылетели "Сочи", "Балтика" и "Урал", а вместо них РПЛ пополнили три новичка. Хотя к одному из них – подмосковным "Химкам" – этот эпитет не применим.

Красно-черные то покидают высший свет, то триумфально туда возвращаются. Вот и в прошлом сезоне им вновь это удалось. Правда, к успеху команду привел Андрей Талалаев, но наставник по неким внутренним причинам из клуба ушел. Вместо него за МКАД позвали экс-главного тренера столичной "Родины", испанца Франка Артигу, который в свое время воспитал немало звезд в системе "Барселоны". Любопытно понаблюдать за его работой в российской элите, да еще и в клубе, где турбулентность на тренерской скамейке – дело обыденное.

А вот два других новичка, что называется, совсем "зеленые".





Махачкалинское "Динамо" – проект, где базу для взлета в РПЛ в свое время заложил сам Курбан Бердыев. Он, а также президент клуба Гаджи Гаджиев и гендиректор Шамиль Газизов, перезагрузили футбол в Дагестане после краха богатого звездного "Анжи". Теперь же бюджеты гораздо скромнее, да и амбиции пониже чемпионских. Но бой тут настроены давать серьезный.

Если два первых клуба вышли в РПЛ напрямую, то третий дебютант – тольяттинский "Акрон" – сенсационно выбил бывалый "Урал" в стыковых матчах. А ведь от момента создания команды до ее выхода в элиту прошло всего-навсего шесть лет! Правда, в своем городе болельщики большой футбол пока не увидят: в Тольятти нет арены, подходящей под стандарты Премьер-лиги, поэтому клубу придется квартироваться в соседней Самаре.

Комплектуются новички в целом по одному и тому же принципу – берут мудреных опытом "ветеранов" и стараются отыскать более молодые бриллианты в нераскрученных лигах (проблемы с трансферами пока есть только у "Динамо", но клуб продолжает работу на рынке). Плюс по возможности подтягивают местную молодежь. Собственно, похожего плана придерживаются и те, кто в прошлом сезоне занял места в нижней части таблицы и ее серединке, – "Факел", "Пари НН", "Оренбург", "Ахмат", "Крылья Советов", "Рубин" и "Ростов".

При этом не исключено, что кто-то из них еще и потеряет своих ярких исполнителей. К примеру, у тех же "Крыльев" давно присматриваются к Бенхамину Гарре, а у "Рубина" европейским клубам вроде как приглянулся выступивший за Албанию на минувшем Евро Мирлинд Даку. Хотя последний после дисквалификации за оскорбительные кричалки после игры с Хорватией, конечно, серьезно подпортил себе реноме.

Битва трех столиц

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Петербургский "Зенит" уже успел взять Суперкубок 13 июля, а теперь собирается пошуметь в РПЛ – все же 100-летие клуба на носу. И во избежание лишних нервов в борьбе за титулы, как было в прошлом футбольном году, команда Сергея Семака решила раскошелиться.

На берега Невы уже приехали три игрока сборной России – Максим Глушенков, Сергей Волков и Юрий Горшков, а также яркий голкипер "Балтики" Евгений Латышонок. За них "Зенит", по данным СМИ, заплатил почти 13 миллионов евро. Также ходят слухи о переходах форварда "Спартака" Александра Соболева и сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. В отношении каждого в прессе фигурируют суммы в районе 20 миллионов евро. Однако у "Зенита" могут возникнуть игровые проблемы, если из Петербурга удастся увести лидеров Вендела и Клаудиньо. Первым вроде как интересуются "Барселона" и "Галатасарай", второй же якобы рвется на родину во "Фламенго". Офис клуба сплетни опровергает, но все может быть.

"Спартак" свой самый громкий трансфер пока оформил на тренерскую скамейку, еще весной объявив о назначении легендарного в прошлом игрока и ныне интересного тренера Деяна Станковича. В поле же появился только 32-летний бразильский форвард испанского "Бетиса" Виллиан Жозе. Но кадровая работа кипит, даже пока вы читаете этот материал, так что наверняка это не последняя трансферная новость из Тушина.





При этом "Спартак" отказался от услуг своего многолетнего капитана Георгия Джикии, Виктора Мозеса и еще ряда футболистов, а также объявил об окончании контракта с зависшим в Дубае за плохие дела форвардом Квинси Промесом. Теперь бремя лидеров падет на кого-то другого.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

У ЦСКА много новичков, но особняком стоят главный тренер Марко Николич и форвард сборной Мали Секу Койта. Серб уже успешно работал в России на благо "Локомотива", затем уехал на Ближний Восток, но его потянуло в более привычную среду. Теперь Николич взялся за перестройку "армейцев" после отставки Владимира Федотова. За Койта же, который рубился за "Зальцбург" и покинул его как свободный агент, вроде как бились клубы из топ-5 лиг. Но талантливый африканец все же принял приглашение с 3-й Песчаной улицы.

Московское "Динамо", едва не зацепившееся за чемпионство в прошлом сезоне, пока заземлилось в плюс-минус прежнем составе. Из потерь в вотчине Марцела Лички уход легенды бело-голубых вратаря Антона Шунина, форварда Федора Смолова и защитника Сергея Паршивлюка. При этом остановиться в Петровском парке после приключений в Германии и Азербайджане решил голкипер Андрей Лунев.

А вот в "Локомотиве" пока массовый исход: по разным причинам из команды ушли такие фигуры, как Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Гильерме и другие. Каким будет новый проект главного тренера Михаила Галактионова, возможно, пока не знает даже он сам: наставник признался в интервью, что уход Миранчука и Глушенкова стал для него неожиданностью. Куда же в итоге вырулит этот поезд – одна из главных интриг нового сезона.

При этом главная трансферная бомба пока разорвалась не в Москве и Санкт-Петербурге – голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов за внушительные 20 миллионов евро купил французский ПСЖ. Но, кроме вратаря сборной России, команду Мурада Мусаева покинула еще целая группа исполнителей. А вместо них до старта РПЛ были подписаны "ветераны" – вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Юрий Газинский и вышеупомянутый Смолов, талантливый, но еще совсем молодой Данила Козлов, а также центральный защитник Диего Коста из "Сан-Паулу". Чтобы вновь побороться за медали, этого может оказаться мало – матч за Суперкубок против "Зенита" это наглядно показал.

Фавориты и аутсайдеры

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Первое место букмекеры отдают "Зениту": коэффициент на победу сине-бело-голубых в РПЛ гуляет в районе 1,5. К сравнению: у "Спартака" он равен примерно 9,00, а у московского "Динамо" и ЦСКА – около 12,00. Кто бы ни стал чемпионом, главные претенденты вряд ли дотянут розыгрыш титула до последнего, спрогнозировал в беседе с Москвой 24 экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.





Дмитрий Булыкин экс-нападающий сборной России по футболу Мне кажется, в этот раз все будет решено за пару туров до конца сезона.

"Да, всем понравилось, когда в прошлом чемпионате все решалось в последнем туре, была интрига. Но, думаю, такой слабой игры претендентов на медали в концовке сезона вряд ли стоит ждать два сезона подряд", – предположил Булыкин.

По его мнению, бой "Зениту" дадут все московские клубы, даже несмотря на то, что не каждый из них успел доукомплектоваться к старту РПЛ. Даже за родной "Локомотив", который потерял немало футболистов, Булыкину не тревожно.

"В команду уже пришли несколько человек, а ушли в основном "старички". Да, ушли прекрасные футболисты Миранчук и Глушенков. Но в то же время Антон не всегда показывал хорошую игру в прошлом сезоне, а по Максиму ничего нельзя было сделать, так как у него в контракте были прописаны отступные. Они могли бы помочь в новом сезоне, но их уход не повод беспокоиться о будущем команды", – сказал Булыкин.

При этом эксперт пока не стал делать прогноз, кто покинет элиту в будущем сезоне. По его словам, первые выводы можно будет делать только по итогам первых трех-четырех туров. А вот эксперты букмекерских контор сделали свой выбор уже сейчас. "Акрону" и махачкалинскому "Динамо" они пророчат неминуемое 15–16-е место, а в районе 13–14-й строчки, которая отправит в стыковые матчи, по их мнению будут толпиться воронежский "Факел", "Оренбург", "Химки" и "Пари НН".