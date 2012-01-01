Экс-игрок сборной РФ Булыкин: чемпион РПЛ определится за пару туров до конца сезона

20 июля начинается новый сезон Мир Российской Премьер-лиги. Среди 16 команд-участниц сразу три новичка, а фаворитами традиционно называют "Зенит" и столичные гранды. Как клубы РПЛ готовились к чемпионату и какие ожидания от сезона у экспертов, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Знакомые и незнакомые все лица
В новом сезоне Мир Российской Премьер-лиги выступят 16 клубов. В прошлом сезоне из элиты вылетели "Сочи", "Балтика" и "Урал", а вместо них РПЛ пополнили три новичка. Хотя к одному из них – подмосковным "Химкам" – этот эпитет не применим.
Красно-черные то покидают высший свет, то триумфально туда возвращаются. Вот и в прошлом сезоне им вновь это удалось. Правда, к успеху команду привел Андрей Талалаев, но наставник по неким внутренним причинам из клуба ушел. Вместо него за МКАД позвали экс-главного тренера столичной "Родины", испанца Франка Артигу, который в свое время воспитал немало звезд в системе "Барселоны". Любопытно понаблюдать за его работой в российской элите, да еще и в клубе, где турбулентность на тренерской скамейке – дело обыденное.
А вот два других новичка, что называется, совсем "зеленые".
Если два первых клуба вышли в РПЛ напрямую, то третий дебютант – тольяттинский "Акрон" – сенсационно выбил бывалый "Урал" в стыковых матчах. А ведь от момента создания команды до ее выхода в элиту прошло всего-навсего шесть лет! Правда, в своем городе болельщики большой футбол пока не увидят: в Тольятти нет арены, подходящей под стандарты Премьер-лиги, поэтому клубу придется квартироваться в соседней Самаре.
Комплектуются новички в целом по одному и тому же принципу – берут мудреных опытом "ветеранов" и стараются отыскать более молодые бриллианты в нераскрученных лигах (проблемы с трансферами пока есть только у "Динамо", но клуб продолжает работу на рынке). Плюс по возможности подтягивают местную молодежь. Собственно, похожего плана придерживаются и те, кто в прошлом сезоне занял места в нижней части таблицы и ее серединке, – "Факел", "Пари НН", "Оренбург", "Ахмат", "Крылья Советов", "Рубин" и "Ростов".
При этом не исключено, что кто-то из них еще и потеряет своих ярких исполнителей. К примеру, у тех же "Крыльев" давно присматриваются к Бенхамину Гарре, а у "Рубина" европейским клубам вроде как приглянулся выступивший за Албанию на минувшем Евро Мирлинд Даку. Хотя последний после дисквалификации за оскорбительные кричалки после игры с Хорватией, конечно, серьезно подпортил себе реноме.
Битва трех столиц
Петербургский "Зенит" уже успел взять Суперкубок 13 июля, а теперь собирается пошуметь в РПЛ – все же 100-летие клуба на носу. И во избежание лишних нервов в борьбе за титулы, как было в прошлом футбольном году, команда Сергея Семака решила раскошелиться.
На берега Невы уже приехали три игрока сборной России – Максим Глушенков, Сергей Волков и Юрий Горшков, а также яркий голкипер "Балтики" Евгений Латышонок. За них "Зенит", по данным СМИ, заплатил почти 13 миллионов евро. Также ходят слухи о переходах форварда "Спартака" Александра Соболева и сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича. В отношении каждого в прессе фигурируют суммы в районе 20 миллионов евро. Однако у "Зенита" могут возникнуть игровые проблемы, если из Петербурга удастся увести лидеров Вендела и Клаудиньо. Первым вроде как интересуются "Барселона" и "Галатасарай", второй же якобы рвется на родину во "Фламенго". Офис клуба сплетни опровергает, но все может быть.
"Спартак" свой самый громкий трансфер пока оформил на тренерскую скамейку, еще весной объявив о назначении легендарного в прошлом игрока и ныне интересного тренера Деяна Станковича. В поле же появился только 32-летний бразильский форвард испанского "Бетиса" Виллиан Жозе. Но кадровая работа кипит, даже пока вы читаете этот материал, так что наверняка это не последняя трансферная новость из Тушина.
У ЦСКА много новичков, но особняком стоят главный тренер Марко Николич и форвард сборной Мали Секу Койта. Серб уже успешно работал в России на благо "Локомотива", затем уехал на Ближний Восток, но его потянуло в более привычную среду. Теперь Николич взялся за перестройку "армейцев" после отставки Владимира Федотова. За Койта же, который рубился за "Зальцбург" и покинул его как свободный агент, вроде как бились клубы из топ-5 лиг. Но талантливый африканец все же принял приглашение с 3-й Песчаной улицы.
Московское "Динамо", едва не зацепившееся за чемпионство в прошлом сезоне, пока заземлилось в плюс-минус прежнем составе. Из потерь в вотчине Марцела Лички уход легенды бело-голубых вратаря Антона Шунина, форварда Федора Смолова и защитника Сергея Паршивлюка. При этом остановиться в Петровском парке после приключений в Германии и Азербайджане решил голкипер Андрей Лунев.
А вот в "Локомотиве" пока массовый исход: по разным причинам из команды ушли такие фигуры, как Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Гильерме и другие. Каким будет новый проект главного тренера Михаила Галактионова, возможно, пока не знает даже он сам: наставник признался в интервью, что уход Миранчука и Глушенкова стал для него неожиданностью. Куда же в итоге вырулит этот поезд – одна из главных интриг нового сезона.
При этом главная трансферная бомба пока разорвалась не в Москве и Санкт-Петербурге – голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов за внушительные 20 миллионов евро купил французский ПСЖ. Но, кроме вратаря сборной России, команду Мурада Мусаева покинула еще целая группа исполнителей. А вместо них до старта РПЛ были подписаны "ветераны" – вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Юрий Газинский и вышеупомянутый Смолов, талантливый, но еще совсем молодой Данила Козлов, а также центральный защитник Диего Коста из "Сан-Паулу". Чтобы вновь побороться за медали, этого может оказаться мало – матч за Суперкубок против "Зенита" это наглядно показал.
Фавориты и аутсайдеры
Первое место букмекеры отдают "Зениту": коэффициент на победу сине-бело-голубых в РПЛ гуляет в районе 1,5. К сравнению: у "Спартака" он равен примерно 9,00, а у московского "Динамо" и ЦСКА – около 12,00. Кто бы ни стал чемпионом, главные претенденты вряд ли дотянут розыгрыш титула до последнего, спрогнозировал в беседе с Москвой 24 экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
"Да, всем понравилось, когда в прошлом чемпионате все решалось в последнем туре, была интрига. Но, думаю, такой слабой игры претендентов на медали в концовке сезона вряд ли стоит ждать два сезона подряд", – предположил Булыкин.
По его мнению, бой "Зениту" дадут все московские клубы, даже несмотря на то, что не каждый из них успел доукомплектоваться к старту РПЛ. Даже за родной "Локомотив", который потерял немало футболистов, Булыкину не тревожно.
"В команду уже пришли несколько человек, а ушли в основном "старички". Да, ушли прекрасные футболисты Миранчук и Глушенков. Но в то же время Антон не всегда показывал хорошую игру в прошлом сезоне, а по Максиму ничего нельзя было сделать, так как у него в контракте были прописаны отступные. Они могли бы помочь в новом сезоне, но их уход не повод беспокоиться о будущем команды", – сказал Булыкин.
При этом эксперт пока не стал делать прогноз, кто покинет элиту в будущем сезоне. По его словам, первые выводы можно будет делать только по итогам первых трех-четырех туров. А вот эксперты букмекерских контор сделали свой выбор уже сейчас. "Акрону" и махачкалинскому "Динамо" они пророчат неминуемое 15–16-е место, а в районе 13–14-й строчки, которая отправит в стыковые матчи, по их мнению будут толпиться воронежский "Факел", "Оренбург", "Химки" и "Пари НН".