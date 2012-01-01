"Зенит" победил "Ростов" и стал чемпионом России по футболу

25 мая санкт-петербургский "Зенит" шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. В заключительном 30-м туре Мир – Российской Премьер-лиги сине-бело-голубые обыграли "Ростов" и вышли на первое место благодаря поражению "Динамо" в игре против "Краснодара". О драматичной развязке сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Финал остросюжетного триллера под названием Мир – Российская Премьер-лига. На титул претендовали сразу три команды: "Краснодар", который лидировал большую часть сезона, но по весне растерял гандикап, действующий победитель "Зенит" и столичное "Динамо", не становившееся главной командой страны 48 лет. Южане и москвичи выясняли отношения в очном поединке в Краснодаре, а петербуржцы бились дома против "Ростова".
К последнему туру у "Краснодара" было 53 очка, у "Зенита" – 54, у "Динамо" – 56. Москвичам для чемпионства достаточно не проиграть. "Краснодару" – кровь из носу побеждать и ждать осечки "Зенита". Петербуржцам – обязательно выигрывать и надеяться на "быков". Руководство лиги даже подготовило два кубка, один из которых оперативно могли вручить на российском юге, а второй – в Северной столице.
Задача "не проиграть" – самая скользкая, и команда Марцела Лички, видимо, ментально "сгорела". Того яркого, лихого "Динамо", каким оно предстало при чешском специалисте, в последнем туре не было. А вот подопечные Мурада Мусаева разрывали пространство за счет быстрой группы атаки и таранного форварда Джона Кордобы. Он забил в середине первого тайма, но мяч отменили из-за миллиметрового офсайда. Он же поразил цель в начале второго, замкнув прострел с фланга, и здесь празднование уже никто прерывать не стал.
"Краснодар" пару раз отскочил после попаданий динамовцев Луиса Чавеса и Роберто Фернандеса в каркас ворот. Но в концовке южане сумели забрать мяч себе, и даже могли забить второй. В итоге для победы хватило и одного. У каждого, для кого "Динамо" – не пустой звук, с финальным свистком внутри что-то оборвалось.
Первый в истории "Краснодара" трофей был так близок, но "Зенит" одержал волевую победу, даже пропустив от "Ростова" в дебюте второго тайма. Команда Сергея Семака создала бешеное давление, и подопечные Валерия Карпина дрогнули. Сначала Густаво Мантуан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Умара Сако. А на 85-й минуте Артур крутил в руки вратарю южан Сергею Песьякову, но тот неудачно поставил перчатки и случайно отбил мяч в свои ворота.
В итоге "Зенит" – первый, "Краснодар" за счет победы в последнем туре стал вторым, а "Динамо" с лидирующей строчки слетело на третью. Золотые футболки вновь сверкают в Санкт-Петербурге.
"Зенит" провел чудовищную для себя весну, не побеждав во всех турнирах с конца апреля по середину мая и тем самым поставив шестой титул подряд под угрозу. Но в финале сезона Сергей Семак все равно взял свое и в Кубке России, где сыграет против "Балтики" в суперфинале 2 июня, и в РПЛ. Петербуржцы дали конкурентам уйму шансов скинуть себя с трона, но те ими не воспользовались. А сам "Зенит" в решающий момент зарубился в чемпионском стиле, после чего главный тренер команды подписал новый контракт прямо на стадионе.
"Краснодар" в упущенном титуле, пожалуй, виноват сам. На вершину "быков" закинул серб Владимир Ивич, но при первой же пробуксовке на старте весны руководство разорвало контракт с главным тренером и вернуло бывшего наставника южан Мурада Мусаева. "Краснодар" изменился, от прагматичного стиля экс-рулевого не осталось и следа. Однако Мусаев из 10 матчей во главе команды потерял очки в пяти – в том числе, проиграв дома "Зениту". Непозволительная роскошь для претендента на титул. Было бы так при Ивиче? История не терпит сослагательного наклонения.
А вот "Динамо" еще пару месяцев назад в гонке в принципе мало кто ждал. В начале весеннего отрезка бело-голубые были далековато от бодающихся между собой "Зенита" и "Краснодара", но вдруг команда Лички полетела с открытым забралом, снося практически всех на своем пути. В том числе, петербуржцев в очном поединке в Москве. Но в решающий момент "Динамо" оступилось, и продлило 48-летний отрезок без титула еще как минимум на год.
Возможно, команде Лички не хватило опыта чемпионских матчей. За годы гегемонии "Зенита", когда петербуржцы забирали свое задолго до конца турнира, конкуренты просто разучились их играть. А сталь закаляется именно в таких поединках. И теперь, если чешский тренер продолжит свою работу, а "Динамо" точечно укрепит состав (со скамейкой петербуржцев москвичам пока тягаться сложно), мы можем увидеть уже не команду-выскочку, а самого настоящего претендента на титул.
Мясо до последних секунд было и внизу таблицы, где преобразившиеся весной "Сочи" и "Балтика" все же вылетели из РПЛ напрямую, а "Урал" и "Пари НН" попали в стыковые матчи с третьей и четвертой командами Первой лиги за право остаться в элите. Екатеринбуржцы сыграют против тольяттинского "Акрона", нижегородцы – тульского "Арсенала".
Это был по-настоящему чумовой сезон, какого футбольная Россия не видела очень давно. И да, болельщики по его итогам испытывают полярные чувства. Но совершенно точно за эти нервы, пожар, дикую интригу каждый может сказать РПЛ простое человеческое спасибо.
А новый чемпион еще будет – любое событие рано или поздно подходит к концу.