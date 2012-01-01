"Зенит" победил "Ростов" и стал чемпионом России по футболу

25 мая санкт-петербургский "Зенит" шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. В заключительном 30-м туре Мир – Российской Премьер-лиги сине-бело-голубые обыграли "Ростов" и вышли на первое место благодаря поражению "Динамо" в игре против "Краснодара". О драматичной развязке сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Финал остросюжетного триллера под названием Мир – Российская Премьер-лига. На титул претендовали сразу три команды: "Краснодар", который лидировал большую часть сезона, но по весне растерял гандикап, действующий победитель "Зенит" и столичное "Динамо", не становившееся главной командой страны 48 лет. Южане и москвичи выясняли отношения в очном поединке в Краснодаре, а петербуржцы бились дома против "Ростова".

К последнему туру у "Краснодара" было 53 очка, у "Зенита" – 54, у "Динамо" – 56. Москвичам для чемпионства достаточно не проиграть. "Краснодару" – кровь из носу побеждать и ждать осечки "Зенита". Петербуржцам – обязательно выигрывать и надеяться на "быков". Руководство лиги даже подготовило два кубка, один из которых оперативно могли вручить на российском юге, а второй – в Северной столице.

Задача "не проиграть" – самая скользкая, и команда Марцела Лички, видимо, ментально "сгорела". Того яркого, лихого "Динамо", каким оно предстало при чешском специалисте, в последнем туре не было. А вот подопечные Мурада Мусаева разрывали пространство за счет быстрой группы атаки и таранного форварда Джона Кордобы. Он забил в середине первого тайма, но мяч отменили из-за миллиметрового офсайда. Он же поразил цель в начале второго, замкнув прострел с фланга, и здесь празднование уже никто прерывать не стал.

"Краснодар" пару раз отскочил после попаданий динамовцев Луиса Чавеса и Роберто Фернандеса в каркас ворот. Но в концовке южане сумели забрать мяч себе, и даже могли забить второй. В итоге для победы хватило и одного. У каждого, для кого "Динамо" – не пустой звук, с финальным свистком внутри что-то оборвалось.



Первый в истории "Краснодара" трофей был так близок, но "Зенит" одержал волевую победу, даже пропустив от "Ростова" в дебюте второго тайма. Команда Сергея Семака создала бешеное давление, и подопечные Валерия Карпина дрогнули. Сначала Густаво Мантуан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника Умара Сако. А на 85-й минуте Артур крутил в руки вратарю южан Сергею Песьякову, но тот неудачно поставил перчатки и случайно отбил мяч в свои ворота.

В итоге "Зенит" – первый, "Краснодар" за счет победы в последнем туре стал вторым, а "Динамо" с лидирующей строчки слетело на третью. Золотые футболки вновь сверкают в Санкт-Петербурге.

"Зенит" провел чудовищную для себя весну, не побеждав во всех турнирах с конца апреля по середину мая и тем самым поставив шестой титул подряд под угрозу. Но в финале сезона Сергей Семак все равно взял свое и в Кубке России, где сыграет против "Балтики" в суперфинале 2 июня, и в РПЛ. Петербуржцы дали конкурентам уйму шансов скинуть себя с трона, но те ими не воспользовались. А сам "Зенит" в решающий момент зарубился в чемпионском стиле, после чего главный тренер команды подписал новый контракт прямо на стадионе.



"Краснодар" в упущенном титуле, пожалуй, виноват сам. На вершину "быков" закинул серб Владимир Ивич, но при первой же пробуксовке на старте весны руководство разорвало контракт с главным тренером и вернуло бывшего наставника южан Мурада Мусаева. "Краснодар" изменился, от прагматичного стиля экс-рулевого не осталось и следа. Однако Мусаев из 10 матчей во главе команды потерял очки в пяти – в том числе, проиграв дома "Зениту". Непозволительная роскошь для претендента на титул. Было бы так при Ивиче? История не терпит сослагательного наклонения.

А вот "Динамо" еще пару месяцев назад в гонке в принципе мало кто ждал. В начале весеннего отрезка бело-голубые были далековато от бодающихся между собой "Зенита" и "Краснодара", но вдруг команда Лички полетела с открытым забралом, снося практически всех на своем пути. В том числе, петербуржцев в очном поединке в Москве. Но в решающий момент "Динамо" оступилось, и продлило 48-летний отрезок без титула еще как минимум на год.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Возможно, команде Лички не хватило опыта чемпионских матчей. За годы гегемонии "Зенита", когда петербуржцы забирали свое задолго до конца турнира, конкуренты просто разучились их играть. А сталь закаляется именно в таких поединках. И теперь, если чешский тренер продолжит свою работу, а "Динамо" точечно укрепит состав (со скамейкой петербуржцев москвичам пока тягаться сложно), мы можем увидеть уже не команду-выскочку, а самого настоящего претендента на титул.

Мясо до последних секунд было и внизу таблицы, где преобразившиеся весной "Сочи" и "Балтика" все же вылетели из РПЛ напрямую, а "Урал" и "Пари НН" попали в стыковые матчи с третьей и четвертой командами Первой лиги за право остаться в элите. Екатеринбуржцы сыграют против тольяттинского "Акрона", нижегородцы – тульского "Арсенала".

Это был по-настоящему чумовой сезон, какого футбольная Россия не видела очень давно. И да, болельщики по его итогам испытывают полярные чувства. Но совершенно точно за эти нервы, пожар, дикую интригу каждый может сказать РПЛ простое человеческое спасибо.

А новый чемпион еще будет – любое событие рано или поздно подходит к концу.

