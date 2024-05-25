Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Петербургский футбольный клуб "Зенит" в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу, одержав победу над "Ростовом" в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет составил 2:1, сообщает ТАСС.

Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. В составе "Ростова" мяч забил Роналдо (54-я минута), за "Зенит" отличились Густаво Мантуан (65-я минута) и Артур (85).

В результате "Зенит" набрал 57 очков.

В параллельном матче московское "Динамо" уступило "Краснодару" со счетом 0:1. "Быки" оказались серебряными призерами чемпионата РФ.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России по футболу 2024 года состоится 13 июля. Бюро исполкома РФС утвердило календарь Мир РПЛ и группового этапа Пути РПЛ на сезон 2024–25. Кроме того, были определены даты проведения плей-офф Fonbet Кубка России.

До этого итальянский футбольный клуб "Аталанта" обыграл немецкий "Байер" и стал победителем Лиги Европы. Встреча двух команд проходила в Дублине. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Аталанты". Для итальянского клуба это стал первый еврокубок за историю команды.