Президент Финляндии Стубб и премьер Норвегии Стере провели телефонный разговор с Путиным

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом заявила канцелярия финского президента.

Звонок был связан с проведением переговоров в Абу-Даби. Отмечается, что Стубб и Стере принимали участие в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

Стубб назвал беседу откровенной и содержательной. Финский президент подчеркнул, что Финляндия и Норвегия – страны, соседствующие с Россией, поэтому исход украинского конфликта окажет прямое влияние как на их безопасность, так и на безопасность Европы в целом.

"Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", – добавил он.

Стере, в свою очередь, в ходе разговора указал на важность деэскалации украинского конфликта.

"Война несет с собой огромные человеческие и материальные потери. Страдания и разрушения затронут поколения", – передает слова Стере пресс-служба правительства Норвегии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о телефонном разговоре Путина с руководителями Норвегии и Финляндии по урегулированию кризиса на Украине.

До этого стало известно, что европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным. Наиболее перспективным кандидатом на эту роль считают Стубба, поскольку его значительное преимущество – хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом.