Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 13:09

Политика

Президент Финляндии Стубб и премьер Норвегии Стере провели телефонный разговор с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом заявила канцелярия финского президента.

Звонок был связан с проведением переговоров в Абу-Даби. Отмечается, что Стубб и Стере принимали участие в разговоре как лидеры своих стран и не выступали от имени Европы в целом.

Стубб назвал беседу откровенной и содержательной. Финский президент подчеркнул, что Финляндия и Норвегия – страны, соседствующие с Россией, поэтому исход украинского конфликта окажет прямое влияние как на их безопасность, так и на безопасность Европы в целом.

"Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", – добавил он.

Стере, в свою очередь, в ходе разговора указал на важность деэскалации украинского конфликта.

"Война несет с собой огромные человеческие и материальные потери. Страдания и разрушения затронут поколения", – передает слова Стере пресс-служба правительства Норвегии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о телефонном разговоре Путина с руководителями Норвегии и Финляндии по урегулированию кризиса на Украине.

До этого стало известно, что европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным. Наиболее перспективным кандидатом на эту роль считают Стубба, поскольку его значительное преимущество – хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика