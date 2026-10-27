Московские ветеринары помогли собаке, проглотившей мячик-попрыгун

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Специалисты Бутовской ветеринарной клиники помогли лабрадору, который проглотил мячик-попрыгун. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Собака по кличке Алтай поступила в медучреждение с сильной рвотой и слабостью. Пес почти не мог самостоятельно передвигаться и ничего не ел. Ветеринары сделали рентген, который показал круглый предмет, находившийся в желудочно-кишечном тракте. Было принято решение о проведении экстренной операции.

Хирург Сергей Боричук, ветврач Елизавета Шульпина и анестезиолог Мария Шмакова успешно извлекли предмет, который оказался мячиком-попрыгунчиком. Позже выяснилось, что во время прогулок Алтай нередко подбирал игрушки на улице и приносил хозяевам. Однако в этот раз он проглотил очередную находку.

В настоящий момент собака чувствует себя хорошо. Животное снова играет и питается как обычно. Однако теперь владельцы выгуливают лабрадора только в наморднике.

Ранее ветеринары в столице спасли кота, который проглотил 16 резинок для волос. Животное породы ориентал поступило в клинику с многократной рвотой. Хирурги извлекли инородные предметы и стабилизировали состояние питомца.

