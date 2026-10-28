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28 октября, 07:22

Политика

Дмитриев сравнил политику стран Европы с финишем разбитых машин NASCAR

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил курс страдающих европейских государств с завершением гонки разбитых автомобилей NASCAR. Соответствующий пост он разместил в соцсети Х.

К публикации Дмитриев прикрепил запись одного из заездов NASCAR Cup Series. На кадрах автомобиль врезается в стену, затем провоцирует аварию еще нескольких машин, а на финишную прямую выходит, перевернувшись на крышу на высокой скорости.

"Страдающие европейские страны должны найти способ покончить со своей неправильной политикой (точно так же, как пострадавшие автомобили NASCAR финишируют здесь)", – написал Дмитриев.

В том же посте он разместил фрагмент интервью Владимира Путина журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину. В этом разговоре российский лидер назвал явным перебором попытки обвинять Россию в провоцировании беспорядков в Европе.

Ранее глава РФПИ призвал европейских чиновников исправить ошибки и признать, что Европе нужен российский газ для выживания. По его словам, "раскаяние должно прийти" на смену мышлению бывшего президента США Джо Байдена.

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