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10 октября, 22:41

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Дмитриев: энергетическое сотрудничество с Россией может спасти экономику ФРГ

Энергетическое сотрудничество с Россией может спасти экономику ФРГ – Дмитриев

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сотрудничество с Россией в сфере энергетики может стать спасением для промышленности и экономики Германии. Об этом в соцсети Х написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая положительно оценила договоренность Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

Дмитриев указал, что Вайдель защищает интересы Берлина и понимает, что достигнутое соглашение может быть полезно и для Европы.

9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Затем Соединенные Штаты вывели из-под американских санкций поставки дизтоплива из России до 7 апреля 2027 года.

После этого правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Компании уже могут начать работу с зарубежными контрагентами.

Трамп поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива

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