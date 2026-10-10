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10 октября, 21:50

Экономика

Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива

Фото: depositphotos/minervastock

Правительство России приняло решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Ограничение ослаблено после достижения договоренностей между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявили ТАСС в кабмине.

Уточняется, что решение вступает в силу 10 октября. Таким образом, на первом этапе Россия сможет поставить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Компании уже получили разрешение начать работу с зарубежными контрагентами.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что данное решение не затронет интересы россиян. По его словам, мощности российских нефтеперерабатывающих заводов позволяют одновременно закрывать потребности отечественных потребителей и выполнять экспортные обязательства.

9 октября в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились о масштабных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок.

После этого Соединенные Штаты вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Разрешаются операции, которые касаются продажи, поставки, разгрузки и импорта российского дизтоплива, а также его ввода в Вашингтон.

Трамп поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива

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