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10 октября, 07:00

Политика

Зеленский назвал предательством сделку между Трампом и Путиным

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский испытал раздражение и чувство предательства после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

"В ходе 15-минутного интервью Зеленский говорил с раздражением и досадой и даже выразил чувство, что его предали, узнав о сделке по поставкам дизельного топлива", – говорится в материале.

Зеленский пожаловался, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер при подготовке ко встрече с украинской делегацией в Майами ни разу не намекнули ему, что на повестке дня стоит сделка с Россией.

"Похоже, это Аляска номер два", – возмутился Зеленский, сравнив текущее соглашение со встречей Путина и Трампа в Анкоридже.

Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Позже глава Белого дома объявил о договоренности с российским лидером о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

США уже вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков.

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