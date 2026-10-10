Зеленский раскритиковал Трампа за снятие санкций с российского дизтоплива

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Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал решение президента США Дональда Трампа снять санкции с российского дизельного топлива. Об этом он написал в своих соцсетях после телефонного разговора Владимира Путина и Трампа.

"Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с ней – это очевидная слабость", – утверждает Зеленский.

Он также добавил, что рассчитывает на "справедливую поддержку" Украины со стороны США.

Журналисты пресс-пула Белого дома передали слова Зеленского Трампу, однако американский лидер проигнорировал нападки украинского коллеги и не стал их комментировать.

Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. Позже глава Белого дома объявил о договоренности с российским лидером о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По его словам, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

США уже вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков.