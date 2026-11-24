Фото: пресс-служба Олимпийского комплекса "Лужники"

Сезон катания на мультимедийном катке в Олимпийском комплексе "Лужники" начнется 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса.

Площадь ледового пространства превысит 16 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем смогут находиться до 2 тысяч посетителей.

Для гостей оборудуют основную и детскую зоны катания, а вдоль ледовых аллей разместят 24 иммерсивных и мультимедийных объекта. В центральной части установят 16-метровую новогоднюю елку с подсветкой, а под льдом разместят экран со световыми эффектами.

Вечерами на фасаде Большой спортивной арены будут показывать тематические трехмерные шоу с использованием видеомэппинга. В течение сезона также запланированы музыкальные выступления, мультимедийные программы, тематические сеансы катания, творческие мастер-классы и встречи с приглашенными спортсменами и артистами.

По будням каток будет открыт с 12:00 до 23:00, по выходным – с 09:00 до 23:00. За состоянием льда будет следить специальная служба. Количество его заливок увеличили вдвое, а между сеансами катания предусмотрели часовой перерыв для технического обслуживания и восстановления покрытия. Дополнительные работы по уходу за льдом будут проводить ночью.

Для посетителей откроют пять павильонов проката, где можно будет взять и заточить коньки, воспользоваться камерами хранения и зонами отдыха. Гостям предложат тарифы "Стандарт", "Комфорт" и "Бизнес".

В павильоне категории "Комфорт" смогут разместиться 270 человек – там установят мягкие диваны и откроют бар с горячими и холодными напитками рядом с выходом на лед.

Зона "Бизнес" рассчитана на 50 посетителей, для них предусмотрены отдельный вход на каток и самостоятельная зона для переодевания. Также будет действовать социальный билет для льготных категорий граждан.

На территории комплекса разместят рестораны и ярмарку с зимними угощениями и напитками. Подходы к ресторанным павильонам покроют противоскользящим резиновым покрытием, чтобы посетители могли добираться туда на коньках. В зоне катания будет работать медицинская служба.

Стоимость стандартного взрослого билета начнется от 300 рублей, детского – от 200 рублей. Подробная информация размещена на официальном сайте катка.

Ранее сообщалось об открытии крупнейшего в Москве катка нового зимнего сезона площадью более 20 тысяч квадратных метров на ВДНХ. Для посетителей также подготовили хоккейную площадку, детскую зону катания, кафе и пять павильонов с прокатом коньков и раздевалками. Официальное открытие зимнего сезона запланировали на 27 и 28 ноября.

