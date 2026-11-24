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После травмы головы человек может чувствовать себя вполне нормально, но через несколько часов все может измениться. Поэтому после удара необходимо оценить состояние и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская в беседе с "Газетой.ру".

Специалист объяснила, что само сотрясение мозга обычно не угрожает жизни. Опасность заключается в другом – можно пропустить внутричерепное кровоизлияние или иное серьезное повреждение. В связи с этим к главной ошибке, пояснила Чудинская, относится оценка состояния только по первым минутам после удара.

Факторами, которые указывают на необходимость вызывать скорую, является потеря сознания, возникшая сонливость или спутанность, усиливающаяся головная боль, повторная рвота, судороги, нарушения речи, зрения или координации движений. Особое внимание необходимо обратить на первый день удара, отметила врач.

Однако ставить диагноз самостоятельно дома не нужно: близким следует наблюдать за человеком и вовремя замечать ухудшение. При появлении тревожных симптомов лучше перестраховаться и вызвать скорую.

Чудинская предупредила, что иногда состояние ухудшается не сразу: сначала человек жалуется на головную боль, потом ему становится легче, а затем появляются усиливающаяся сонливость, повторная рвота или изменения поведения. Если симптомы вернулись или усилились, оценивать состояние нужно заново и не откладывать медицинскую помощь.

Кроме того, обнаружить у детей сотрясение сложнее, поскольку они не всегда могут объяснить, что именно чувствуют. Насторожить родителей должны необычная плаксивость, сонливость или, наоборот, возбуждение, проблемы с равновесием, изменение поведения, жалобы на головную боль, повторная рвота и ухудшение зрения. Изменения в привычном поведении ребенка иногда говорят больше, чем его собственные слова, дополнила специалист.

Также врач уточнила, что спать после травмы головы не запрещено – старое правило "не давать человеку уснуть" не является универсальным.

"Если пострадавший осмотрен, находится в стабильном состоянии и врач не дал других рекомендаций, сон обычно допустим, но рядом желательно, чтобы находился взрослый, способный заметить изменения", – объяснила она.

Другой случай, если человека становится трудно разбудить. Необходимо обращаться за экстренной помощью, если пострадавший не реагирует привычным образом, его дыхание нарушается или после пробуждения он выглядит резко изменившимся, заключила Чудинская.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что заниматься йогой следует с осторожностью, особенно при выполнении глубоких прогибов и скруток. При обострении грыж межпозвонковых дисков резкие прогибы назад и глубокие скрутки повышают давление на задние отделы диска. По словам врача, это может спровоцировать ущемление корешка, сильную боль в ноге и нарушение чувствительности.

При нестабильности позвоночника и спондилолистезе, когда один позвонок смещается относительно другого, быстрое переразгибание только усугубляет смещение, добавил специалист. Серьезный остеопороз, подтвержденный денситометрией, Умнов назвал прямым противопоказанием к интенсивным прогибам: хрупкие позвонки могут дать компрессионный перелом даже от мягкой позы йоги.