Остеопат Леоненко: прыжки на батуте и катание на самокате могут привести к перекосу таза

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Прыжки на батуте и кровати, а также продолжительное катание на самокате могут вызвать у ребенка смещение таза. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-остеопата Андрея Леоненко.

По словам специалиста, серьезные нарушения у детей порой связаны не с авариями или падениями с высоты, а с привычными играми, которые кажутся взрослым безобидными. В частности, после летнего сезона, проведенного на батуте, родители могут обратиться к врачу из-за усталости, сутулости и головных болей ребенка. При осмотре, как рассказал Леоненко, нередко обнаруживается смещение таза.

Врач объяснил возможный механизм такой травмы особенностями приземления. Во время прыжка ребенок редко опускается одновременно на обе ноги – чаще сначала касается пола одной стопой, из-за чего нагрузка приходится преимущественно на одну сторону таза. При этом вес тела, по словам остеопата, может увеличиваться в несколько раз. Схожее воздействие оказывают прыжки на кровати и спуск со ступенек.

Леоненко отметил, что смещение таза, по его мнению, может повлечь за собой так называемую восходящую дисфункцию. Он сравнил организм с цепью, в которой изменение положения основания приводит к компенсаторным изменениям выше по позвоночнику. Сначала, как пояснил врач, нагрузка затрагивает поясничный отдел, затем грудной, а после – шейный. В области шеи проходят сосуды, снабжающие головной мозг кровью.

Еще одним фактором риска остеопат назвал катание на самокате. Обычно ребенок отталкивается одной и той же ногой, поскольку ему так удобнее – в результате одна сторона тела постоянно работает, а другая остается менее активной. По словам Леоненко, после нескольких месяцев таких занятий также может возникнуть перекос таза и связанные с ним нарушения.

Похожие проблемы, как утверждает специалист, возможны и при занятиях спортом – например, баскетболом, волейболом, спортивной гимнастикой и легкой атлетикой. Риск, по его словам, существует и в других прыжковых дисциплинах, если ребенок неправильно приземляется.

Чтобы снизить нагрузку на одну сторону тела, Леоненко советует родителям учить детей чередовать толчковую ногу при катании на самокате. Во время прыжков на батуте следует следить, чтобы ребенок приземлялся на обе стопы, а также ограничивать продолжительность таких занятий.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что длительное сидение в одной позе, привычка подкладывать ногу под себя и ношение рюкзака на одном плече могут навредить здоровью школьников. По его словам, из-за постоянного наклона над учебниками и гаджетами шея остается напряженной, что может привести к боли и смещению позвонков и межпозвонковых дисков.

Чтобы снизить нагрузку, детям стоит каждые 20–30 минут делать перерывы на 10–15 минут и разминаться. Кроме того, длительное сидение с поджатой ногой может негативно сказаться на менисках и позвоночнике, а перенос рюкзака на одном плече – способствовать искривлению позвоночника.