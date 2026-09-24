Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 10:51

Город

Спортивные и досуговые пространства обустроили на севере Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На севере Москвы обустроили спортивные и досуговые пространства для командных игр, воркаута, настольного тенниса и шахмат, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Зоны для командных игр оборудовали в Валдайском проезде Левобережного района. Всего в округе создали девять таких пространств, где можно играть в баскетбол, волейбол и другие подвижные игры. Там установили стойки с баскетбольными кольцами, нанесли разметку и обновили покрытие.

Воркаут-зоны разместили в районах Аэропорт, Бескудниковском, Ховрино и Хорошёвском. Они находятся в Авиационном и Рогачевском переулках, на Петрозаводской улице и Хорошёвском шоссе. Здесь появились перекладины разной высоты, брусья, шведские стенки и скамьи для упражнений на пресс.

Столы для настольного тенниса установили на Фестивальной и Базовской улицах, а для шахмат – в Валдайском проезде и на Базовской улице. Эти площадки расположены в Левобережном и Западном Дегунине.

Кроме того, открылись площадки для футбола, гимнастики и общефизической подготовки. Они появились в районах Аэропорт, Бескудниковском, Восточном и Западном Дегунино, Молжаниновском и Ховрино. На Дубнинской, Петрозаводской, Мелькисаровской, Зеленоградской и Базовской улицах, Петровско-Разумовской аллее и Бескудниковском бульваре установили футбольные ворота и нанесли разметку для мини-футбола, а также провели благоустройство вокруг.

В Бескудниковском районе на одноименном бульваре появились многофункциональные пространства с теннисными столами, турниками, брусьями и шведскими стенками. Их дополнили скамейками и урнами.

Ранее завершилось благоустройство территории в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На Веерной улице для юных москвичей обустроили новый комплекс, который включает в себя горку, переходы, песочницу, панели для развития мелкой моторики, логики и памяти, качели. Для ребят постарше, в возрасте от 5 до 14 лет, оборудовали еще одну площадку с игровым комплексом, где есть горки и элементы для лазания.

В Москве появились зоны тихого отдыха с перголами, качелями, беседками и садовыми диванами


Читайте также


городблагоустройство

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика