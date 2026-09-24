Спортивные и досуговые пространства обустроили на севере Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На севере Москвы обустроили спортивные и досуговые пространства для командных игр, воркаута, настольного тенниса и шахмат, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Зоны для командных игр оборудовали в Валдайском проезде Левобережного района. Всего в округе создали девять таких пространств, где можно играть в баскетбол, волейбол и другие подвижные игры. Там установили стойки с баскетбольными кольцами, нанесли разметку и обновили покрытие.

Воркаут-зоны разместили в районах Аэропорт, Бескудниковском, Ховрино и Хорошёвском. Они находятся в Авиационном и Рогачевском переулках, на Петрозаводской улице и Хорошёвском шоссе. Здесь появились перекладины разной высоты, брусья, шведские стенки и скамьи для упражнений на пресс.

Столы для настольного тенниса установили на Фестивальной и Базовской улицах, а для шахмат – в Валдайском проезде и на Базовской улице. Эти площадки расположены в Левобережном и Западном Дегунине.

Кроме того, открылись площадки для футбола, гимнастики и общефизической подготовки. Они появились в районах Аэропорт, Бескудниковском, Восточном и Западном Дегунино, Молжаниновском и Ховрино. На Дубнинской, Петрозаводской, Мелькисаровской, Зеленоградской и Базовской улицах, Петровско-Разумовской аллее и Бескудниковском бульваре установили футбольные ворота и нанесли разметку для мини-футбола, а также провели благоустройство вокруг.

В Бескудниковском районе на одноименном бульваре появились многофункциональные пространства с теннисными столами, турниками, брусьями и шведскими стенками. Их дополнили скамейками и урнами.

Ранее завершилось благоустройство территории в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. На Веерной улице для юных москвичей обустроили новый комплекс, который включает в себя горку, переходы, песочницу, панели для развития мелкой моторики, логики и памяти, качели. Для ребят постарше, в возрасте от 5 до 14 лет, оборудовали еще одну площадку с игровым комплексом, где есть горки и элементы для лазания.



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