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25 сентября, 09:39

Происшествия

Число пострадавших после атаки БПЛА на Воронеж выросло до 13 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших после атаки БПЛА на Воронеж увеличилось до 13 человек. Среди них – 6-летний ребенок, помощь которому оказали на месте, сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

"Женщина 1963 года рождения, а также мужчина 2001 года рождения находятся в реанимации. Еще один человек госпитализирован и один проходит обследование, остальным госпитализация не потребовалась", – уточнил глава Воронежской области.

Он пообещал оказать всем пострадавшим необходимую помощь и пожелал скорейшего выздоровления.

Гусев добавил, что на местах падения частей БПЛА работают оперативные службы. После их работы начнется восстановление поврежденных строений.

Воронежская область подверглась атаке беспилотников ночью 25 сентября. Всего средства ПВО сбили 88 дронов. Из-за падения обломков повреждения фасадов и окон получили многоквартирные и частные дома. Кроме того, повреждены автомобили, нежилые и промышленные здания. В некоторых случаях фрагменты БПЛА стали причиной пожаров.

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