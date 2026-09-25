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25 сентября, 10:11

Общество

Волонтеры движения "Под защитой" передали бойцам СВО свыше 350 тонн гумгруза

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

С начала спецоперации на Украине волонтеры московского движения "Под защитой" отправили на передовую более 350 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С мая к волонтерам присоединились участники городского проекта "Студенческие парламентские клубы". Объединение работает при храме Преподобного Андрея Рублева в Раменках, уточнила замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

"Каждую неделю наши студенты вместе с волонтерами встречаются, чтобы помочь бойцам на фронте: собирают необходимые вещи и плетут маскировочные сети", – отметила она.

Более того, там шьют и стерилизуют перевязочные пакеты, делают салфетки с хлоргексидином, иммобилизационные шины и волокуши для раненых, подшлемники и подушки для госпиталей.

Гумпомощь для военнослужащих и гражданских лиц доставляют с учетом индивидуальных потребностей. Активисты отправляются в Донецк, а также в Курскую и Белгородскую области, где вручают необходимые предметы быта и организуют творческие вечера для военнослужащих.

В свою очередь, районные управы, волонтеры и жители северо-востока Москвы доставили на передовую более 120 тонн гумгруза с начала года. В каждом из 17 районов СВАО созданы пункты сбора помощи, изготовления маскировочных сетей и других предметов первой необходимости. Всего в них работают более 500 москвичей.

Собянин рассказал, как москвичи помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

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