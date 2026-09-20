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Новости

20 сентября, 09:32

Город

Московские ярмарки объединяют фермеров и покупателей для помощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Семья фермеров, торгующая на московской ярмарке в Северном административном округе, регулярно передает участникам специальной военной операции выращенные своими руками овощи и фрукты, а также участвует в финансовых сборах и адресных закупках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Алексей и Надежда выращивают в Тамбовской области морковь, свеклу, лук, капусту, а также яблоки, груши и ягоды. Плоды своего труда супруги привозят на ярмарку в столицу и передают военнослужащим.

Семья помогает бойцам не только продуктами, но и финансово. Каждую пятницу они вместе с другими местными жителями участвуют в акции "День стольника", перечисляя небольшие суммы. Помимо этого, в их селе работают несколько волонтерских групп, в том числе "Своих не бросаем" под руководством соседки. Для координации создан чат, в котором сообщают о текущих потребностях.

Отдельным направлением являются адресные запросы. При появлении в волонтерском чате сведений о необходимых вещах семья принимает участие в закупке стройматериалов, медицинских товаров, одежды и теплых вещей. Гуманитарные грузы направляются в госпитали и на передовую. В ответ военнослужащие записывают видеоотчеты и передают слова благодарности.

К инициативам присоединяются и покупатели московских ярмарок. Например, фермеры обратились к постоянным клиентам с просьбой помочь передать мужскую одежду в госпиталь. Многие откликнулись и собрали комплекты сезонной одежды, свитеры, брюки и куртки.

"Мы не ожидали такого отклика, когда попросили помочь. В итоге вещи собрали очень быстро", – призналась Надежда.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за лето жители столицы передали в штабы "Москва помогает" более 25 тысяч необходимых вещей. Еще свыше 10 тысяч подарков собрали в "Домиках добра" на площадках фестивалей "Московских сезонов" – их предназначили для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов.

Для участников СВО и жителей новых и приграничных территорий собирают продукты длительного хранения, средства гигиены, одежду, медикаменты и технику. В числе необходимого оборудования – генераторы, радиостанции и автомобили повышенной проходимости.

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