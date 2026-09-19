Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москва продолжает оказывать гуманитарную поддержку участникам СВО, жителям новых и приграничных регионов России. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

За лето москвичи передали в штабы "Москва помогает" более 25 тысяч необходимых вещей. Еще свыше 10 тысяч подарков собрали в "Домиках добра" на площадках фестивалей "Московских сезонов" – их предназначили для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов.

Столичные волонтеры девять раз лично доставляли собранные грузы в регионы. В День Государственного флага добровольцы привезли в Курскую область вещи, детские письма и подарки ветеранам. В ДНР передали 17 тонн офисной мебели.

Для участников СВО и жителей новых и приграничных территорий собирают продукты длительного хранения, средства гигиены, одежду, медикаменты и технику. В числе необходимого оборудования – генераторы, радиостанции и автомобили повышенной проходимости.

К гуманитарным инициативам присоединились московские предприниматели и фермеры, которые передают овощи и фрукты, готовые обеды, закупают технику и медикаменты по запросам с передовой. Фермеры также готовят "борщевые наборы" и собирают ягоды.

Помощь оказывают и столичные технологические компании. Резиденты "Академии инноваторов" отправили в зону СВО куртки с климат-контролем и жилеты с подогревом.

Отдельным направлением стала поддержка ветеранов. Одна из строительных компаний адаптирует помещения для маломобильных участников СВО, другое предприятие занимается протезированием, реабилитацией и трудоустройством ветеранов.

Собянин отметил, что Москва выстраивает систему поддержки, в которой принять участие может каждый горожанин. По его словам, такая работа позволяет сделать помощь людям и регионам адресной.

Ранее Собянин и статс-секретарь – замминистра обороны Анна Цивилева посетили госпиталь ветеранов войн № 3, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Мэр отметил, что Москва вновь стала главным госпиталем, как в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в городе открыто пять многопрофильных клиник, полностью посвященных этой задаче.