Активисты обсудили направления волонтерской работы по поддержке СВО

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В библиотеке № 25 имени Всеволода Иванова 11 сентября состоялась встреча, посвященная поддержке участников специальной военной операции и развитию добровольческой работы в столице. В мероприятии приняли участие волонтеры, представители управы района Сокол, муниципальные депутаты, общественные советники и участники СВО.



"Поддержка участников специальной военной операции стала одним из направлений, которое объединяет жителей района и помогает выстраивать системную волонтерскую работу. С 2022 года в районе Сокол сформировалось сообщество волонтеров, которые участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в исторические регионы России и бойцам в зоне СВО. Число активистов продолжает расти, и эта тенденция прослеживается и на городском уровне: за последний год количество участников патриотического волонтерства выросло более чем в три раза. В начале 2026 года это направление вошло в тройку наиболее востребованных среди столичных добровольцев. Всего волонтерское сообщество объединяет более 1,7 миллиона горожан. Большой вклад в помощь СВО вносят участники проекта "Москва помогает": с начала спецоперации к инициативе присоединились более 87 тысяч горожан", – рассказал Герой России, участник СВО Эдуард Казымов, присоединившийся к мероприятию по приглашению организаторов.



Он также отметил, что в волонтерскую деятельность активно включается молодое поколение. В добровольческой работе в районе Сокол участвуют образовательные учреждения: Московский авиационный институт (МАИ), Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ), Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, а также школы.



Гуманитарную помощь жители формируют в том числе с учетом адресных запросов получателей – участников СВО и социальных учреждений. Например, партии собирают по заявкам больницы Святителя Алексия, с которой активисты района сотрудничают с 2023 года. Здесь готовят сестер милосердия, отправляющихся с благотворительной миссией в госпитали на исторических территориях. Волонтеры из Сокола собрали и передали медицинское оборудование, расходные материалы и лекарственные препараты для лечебных учреждений ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всего за время сотрудничества в больницу от жителей района Сокол было отправлено более 40 тонн целевого медицинского груза.



В волонтерских проектах Москвы принимают участие более 530 тысяч студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 27 лет, а на базе учебных заведений работает более 300 студенческих волонтерских центров, которые помогают в сборе гуманитарной помощи. Важную часть грузов составляют письма и слова поддержки: только за прошлый год студенты и педагоги московских колледжей собрали и передали бойцам более 20 тонн гуманитарной помощи и написали свыше 35 тысяч писем и открыток.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года жители Северо-Восточного административного округа столицы доставили на передовую свыше 120 тонн гуманитарных грузов. За это время активисты совершили более 20 выездов в зону проведения спецоперации.