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12 сентября, 13:10

Политика

Володин назвал изъятие замороженных активов РФ открытым грабежом

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Возможное изъятие замороженных российских активов является "открытым грабежом", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, странам Европы в итоге придется вернуть эти средства с процентами. Кроме того, по его мнению, решения европейских структур не смогут сформировать правовую базу для изъятия российских активов.

"Никакие решения ЕСПЧ или любой другой марионеточной структуры не смогут оправдать нарушение норм международного права", – подчеркнул Володин.

Он также отметил, что политика европейских властей негативно сказывается на экономике и жителях стран Европы. В качестве примера он привел Германию, которой отказ от российского газа, по его данным, обошелся в 50 миллиардов евро.

Кроме того, политик подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, обвинив их в отсутствии ориентации на национальные интересы.

Ранее Владимир Путин заявил, что воровство международных активов России и санкции "необратимо повлияли" на доллар и евро. Российский лидер пояснил, что под воровством имеется в виду блокировка международных резервов РФ.

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