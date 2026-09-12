Наталья Сергунина: седьмая Московская неделя моды соберет представителей более 10 стран

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Представители более чем 10 государств, в том числе Казахстана, Китая и Турции, примут участие в седьмой Московской неделе моды, которая пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"За все время участниками проекта стали дизайнеры более чем из 20 государств", – рассказала Сергунина, добавив, что в этом году около 15 зарубежных брендов представят свои коллекции.

Помимо показов, в программе запланированы лекции и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Также гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

Мероприятие направлено на продвижение отечественных производителей, расширение их присутствия на внутреннем и зарубежных рынках, а также на культурный обмен.

Основатель и генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week Саят Досыбаев отметил, что взаимодействие между его проектом и Московской неделей моды помогает укреплять профессиональные и культурные связи между модными индустриями Казахстана и России.

"Оно формирует устойчивую платформу для обмена опытом, творческими идеями и актуальными практиками, а также способствует более глубокому знакомству аудитории и профессионального сообщества с современным дизайном наших стран", – поделился он.

Предыдущие сезоны проекта объединили около тысячи российских и зарубежных дизайнеров. Например, после шестой Недели моды представители индустрии подписали более 70 партнерских соглашений.

Основатель бренда из Китая Шань Вэй добавила, что для китайских дизайнеров Московская неделя моды – это возможность показать новые коллекции, основанные на восточных традициях.

"Она открывает доступ к медиа, закупщикам и партнерам в России и на ближайших рынках. Площадка также способствует развитию межкультурного диалога", – уточнила она.

С 28 по 30 сентября в рамках Недели моды традиционно пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit. Он объединит экспертов индустрии более чем из 60 государств – от Бразилии и ЮАР до Вьетнама и Марокко. Деловую программу посвятят новым трендам на рынке, поддержке локальных брендов, привлечению инвестиций, роли традиционных ремесел и культурного наследия, использованию искусственного интеллекта и технологичным материалам. В 2025 году на саммит приехали более 260 профессионалов из 65 стран.

Основатель Belarus Fashion Week Янина Гончарова подчеркнула, что российский рынок является одним из наиболее важных для белорусской модной индустрии.

"Отношения между двумя государствами создают благоприятные условия для развития торгового, профессионального и культурного сотрудничества. Большое значение имеет и близость культурного кода: одежда, созданная белорусскими дизайнерами, легко воспринимается российскими потребителями", – отметила она.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Регистрация на форум уже открыта на сайте.

Ранее Сергунина рассказывала, что на участие в седьмой Московской неделе моды подано 1 047 заявок, причем половину из них прислали дизайнеры, коллекции которых не были представлены в предыдущих сезонах проекта.

Впервые заявки отправили дизайнеры из таких городов, как Алушта, Великий Устюг, Искитим и Абакан. В рамках мероприятия свои коллекции презентуют как отечественные, так и иностранные бренды.

