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06 августа, 11:15

Культура

Сергунина рассказала об интересе дизайнеров к Московской неделе моды

Фото: пресс-служба Депкульта

На участие в седьмой Московской неделе моды подано 1 047 заявок. Примерно половину из них (494) прислали дизайнеры, коллекции которых не были представлены в предыдущих сезонах проекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Новый сезон привлек представителей индустрии из 63 регионов России. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска", – рассказала Сергунина.

Впервые заявки отправили дизайнеры из таких городов как Алушта, Великий Устюг, Искитим и Абакан.

Итоговый список участников назовет экспертный совет, в состав которого входят главные редакторы профильных изданий, стилисты, закупщики, руководители крупных ретейл-площадок.

В рамках мероприятия свои коллекции презентуют как отечественные, так и иностранные бренды. Также запланированы лекции ведущих специалистов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

Седьмая Неделя моды пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 26 сентября по 1 октября. Организатор – Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что с 13 по 16 августа в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет Московская неделя интерьера и дизайна. В программу вошли три основных направления – предметный и промышленный дизайн, дизайн в искусстве и городской среде, культура и ремесла. Например, представители бренда "Радикал Шик" расскажут о работе с текстилем, а обсудить практические вопросы оформления интерьера можно будет в торговом центре "Каширский двор".

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