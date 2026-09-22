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22 сентября, 15:57

Политика

Рубио заявил об обеспокоенности США атаками Украины на нефтяные суда

Фото: AP/Tierney L. Cross

Вашингтон обеспокоен атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Он допустил, что атаки со стороны Украины могли быть ненамеренными, однако таких случаев за последние месяцы было уже несколько. Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут позволить этому продолжаться.

Ранее Турция направила в Международный уголовный суд (МУС) документы после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ее судну в Черном море. В распоряжении истцов есть конкретная информация и изображения, подтверждающие, что атака велась с украинской стороны.

Как сообщали турецкие СМИ, атака произошла 22 июля. Корабль доставлял уголь из российского порта Тамань в Трабзон. Пострадавшие моряки были госпитализированы.

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