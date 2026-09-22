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22 сентября, 16:37

Общество

Очаг бешенства выявили в подмосковных Луховицах

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Очаг бешенства животных зафиксирован на территории подмосковных Луховиц. Об этом сообщается на портале правительства Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона издало распоряжение, которым утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого замглавы ведомства – главного государственного ветеринарного инспектора Подмосковья Сергея Новикова.

В план мероприятий входит установление источника возникновения бешенства, наблюдение за восприимчивыми животными, проведение дезинфекции, вакцинация и другие меры.

Ранее крыса с бешенством укусила ребенка в Малой Сазанке в Амурской области. Ребенку оказали антирабическую помощь.

Другой инцидент произошел в селе Волкове Благовещенского округа, где бешенство выявили у дикой лисицы. После этого в обоих населенных пунктах объявили карантин и провели необходимые мероприятия, в том числе дезинфекцию.

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