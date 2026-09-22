22 сентября, 16:37Общество
Очаг бешенства выявили в подмосковных Луховицах
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Очаг бешенства животных зафиксирован на территории подмосковных Луховиц. Об этом сообщается на портале правительства Московской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона издало распоряжение, которым утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого замглавы ведомства – главного государственного ветеринарного инспектора Подмосковья Сергея Новикова.
В план мероприятий входит установление источника возникновения бешенства, наблюдение за восприимчивыми животными, проведение дезинфекции, вакцинация и другие меры.
Ранее крыса с бешенством укусила ребенка в Малой Сазанке в Амурской области. Ребенку оказали антирабическую помощь.
Другой инцидент произошел в селе Волкове Благовещенского округа, где бешенство выявили у дикой лисицы. После этого в обоих населенных пунктах объявили карантин и провели необходимые мероприятия, в том числе дезинфекцию.
Москвичка погладила дикого ежа и попала в больницу с подозрением на бешенство