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14 июня, 12:02

Происшествия

В Самарской области объявили карантин из-за вспышки бруцеллеза у скота

Фото: 123RF.com/avter

Власти Самарской области объявили карантин в селе Новокуровка Хворостянского района из-за бруцеллеза у крупного рогатого скота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ регионального комитета ветеринарии.

Меры будут действовать в радиусе 5 километров от эпизоотического очага, включая железнодорожную станцию Чагра, село Михайло-Лебяжье и село Елань сельского поселения Новокуровка.

В период карантина введен запрет на лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных, выпас здоровых восприимчивых животных на участках пастбищ, где паслись больные животные, заготовку и вывоз кормов, с которыми имели контакт больные животные, доение овец и коз, изготовление сыров из овечьего и козьего молока.

Ранее ограничительные меры после выявления эпизоотического очага бешенства вводились в подмосковном Реутове. Карантин был установлен в границах территории дома № 4 на улице Молодежной. На участке запрещалось проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

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