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14 июня, 12:06

Общество

Желтый уровень опасности будет действовать в Москве до вечера 14 июня из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе до вечера 14 июня из-за возможной грозы. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России.

До 21:00 в Москве местами ожидается гроза с дождем, по области – ливни с градом и усилением ветра в порывах при грозе до 15 метров в секунду, рассказал собеседник агентства.

Накануне столицу и Подмосковье накрыл ливень с грозой, в связи с чем был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Наибольшее количество небесной влаги зафиксировали в СЗАО и ВАО, а также в ЗелАО, САО и СВАО. На улицах дежурили 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

В Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков

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