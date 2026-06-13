Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Наибольшее количество осадков было зафиксировано в СЗАО и ВАО, а также в ЗелАО, САО и СВАО. При этом в некоторых районах сохраняются сверхинтенсивные осадки.

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", – подчеркнули в ведомстве.

Для беспрепятственного пропуска дождевой воды бригады "Мосводостока" выполняют оперативную работу, в случае необходимости применяется откачивающая техника.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой. Был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном Дептрансе указали на возможные корректировки наземного транспорта из-за непогоды, а также призвали водителей не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

На улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы по телефонам: +7 (495) 539-53-53, +7 (495) 657-87-03 и +7 (495) 632-58-46.

Ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в отдельных районах до 03:00. При этом в ближайшие дни может выпасть от трети до половины нормы осадков июня, то есть около 27–32 миллиметров осадков.

