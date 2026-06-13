Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 21:54

Общество

В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отдельных районах Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Наибольшее количество осадков было зафиксировано в СЗАО и ВАО, а также в ЗелАО, САО и СВАО. При этом в некоторых районах сохраняются сверхинтенсивные осадки.

"Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком", – подчеркнули в ведомстве.

Для беспрепятственного пропуска дождевой воды бригады "Мосводостока" выполняют оперативную работу, в случае необходимости применяется откачивающая техника.

Ранее на Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень с грозой. Был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном Дептрансе указали на возможные корректировки наземного транспорта из-за непогоды, а также призвали водителей не делать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

На улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". О временных скоплениях воды можно сообщить в диспетчерские службы по телефонам: +7 (495) 539-53-53, +7 (495) 657-87-03 и +7 (495) 632-58-46.

Ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается в отдельных районах до 03:00. При этом в ближайшие дни может выпасть от трети до половины нормы осадков июня, то есть около 27–32 миллиметров осадков.

Читайте также


обществопогодагород

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика