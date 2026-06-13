Около 27–32 мм осадков может выпасть в Москве в предстоящие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 27–32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. Это составляет от трети до половины от нормы июня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Местами, преимущественно в северной половине региона, количество осадков может достичь 50–55 миллиметров", – отметил он.

По словам синоптика, 15 июня в столице пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура будет близка к климатической норме – от 20 до 22 градусов.

"Во вторник столица останется в тылу обширного циклона, расположившегося над Северо-Западом. Вновь пройдут дожди, и на градус-другой понизится температура", – подчеркнул метеоролог.

В среду, 17 июня, снова пройдут дожди, которые удержат дневные значения воздуха около 20 градусов. В четверг, 18 июня, влияние циклона начнет слабеть. Днем температура превысит 20 градусов, добавил Леус.

Ливень и гроза обрушились на Москву 13 июня. Непогода сохранится до 21:00. На фоне этого автомобилистам рекомендовано значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

Пешеходов же призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

