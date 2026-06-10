График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 22:33

Общество

Жара в Москве повторила суточный рекорд 28-летней давности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара в Москве повторила суточный рекорд 28-летней давности, однако побить его не смогла. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

"Столбики термометров главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, поднялись до плюс 30 градусов, повторив тем самым суточный рекорд, принадлежавший 10 июня 1998 года", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, погодная летопись мегаполиса ведется по значениям метеостанции ВДНХ. Они указали, что с начала недели жара так и не побила суточные максимумы, которые выявлялись в 1948 и 1998 годах.

Жаркая погода в столице сохранится до 13 мая. На фоне этого был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

В городском транспорте в жару пассажирам начали раздавать воду. Ее можно получить на вокзалах, автовокзалах, а также на некоторых станциях метрополитена и МЦД. Кулеры с водой есть на стоянках "Московского паркинга".

Горожан призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Дептранс Москвы сообщил о мерах безопасности для пассажиров в жару

Читайте также


обществопогодагород

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика