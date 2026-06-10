Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара в Москве повторила суточный рекорд 28-летней давности, однако побить его не смогла. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

"Столбики термометров главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, поднялись до плюс 30 градусов, повторив тем самым суточный рекорд, принадлежавший 10 июня 1998 года", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, погодная летопись мегаполиса ведется по значениям метеостанции ВДНХ. Они указали, что с начала недели жара так и не побила суточные максимумы, которые выявлялись в 1948 и 1998 годах.

Жаркая погода в столице сохранится до 13 мая. На фоне этого был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

В городском транспорте в жару пассажирам начали раздавать воду. Ее можно получить на вокзалах, автовокзалах, а также на некоторых станциях метрополитена и МЦД. Кулеры с водой есть на стоянках "Московского паркинга".

Горожан призвали избегать перегревов на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

