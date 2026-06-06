Оранжевый уровень опасности объявлен из-за жары в Москве в начале недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в период с 09:00 8 июня до 21:00 9 июня из-за жары в Москве. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, воздух в эти дни может прогреться до 30 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявляла, что на следующей неделе температура в Москве достигнет 30 градусов, что соответствует норме июля. По ее словам, 8 июня осадков не ожидается. Однако во второй половине недели возможны дожди.

Спасатели на фоне жары усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов. В столице работают 26 поисково-спасательных станций. 14 из них расположены на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище, еще 10 – на внутренних водоемах. Под постоянным наблюдением находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды.

