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05 июня, 12:33

Общество

Купальный сезон в Московском регионе может начаться в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купальный сезон в столичном регионе начнется уже в эти выходные, 6 и 7 июня. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России наступило настоящее русское лето со всей атрибутикой – солнцем и уже даже июльскими температурными показателями. Единственное, чего сейчас не хватает для полноценного сезона, так это комфортной температуры воды в реках и озерах, чтобы открыть сезон купальный", – указал Тишковец.

Температура воды на ряде водоемов Подмосковья 6–7 июня составит от 18 до 19 градусов, что считается безопасным для купания. При этом повсеместно вода прогреется до идеальных условий в течение следующей недели, с 8 по 14 июня.

В настоящее время температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет 17 градусов, а у Коломны – 18 градусов. При этом температура в реке Оке у Каширы составляет также 18 градусов.

В ближайшие 5 дней в регионе будет солнечная и сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до 24–29 градусов. При этом на каждый градус роста среднесуточной температуры воздуха вода на мелководье и у берега будут прогреваться на 0,3–0,5 градуса в сутки, а в глубоком водоеме – на 0,1–0,2 градуса.

При этом синоптик назвал оптимальным временем первого купания не более 10–15 минут. Также он посоветовал гражданам дождаться, когда вода и воздух будут оптимальными в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. Кроме того, место для купания должно быть оборудовано и безопасно.

Ранее специалисты рассказывали, что лето 2026 года в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха этим летом будет превышать нормальные значения, но всего на один градус. При этом москвичей ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни. Таким образом проявляется глобальное потепление.

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