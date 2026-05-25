Синоптик Ильин: теплая погода и дожди ждут москвичей в июне

Температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются дожди, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"К середине июня может потеплеть до 20–25 градусов. В третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до 15–20 градусов", – отметил он.

Тем не менее к концу третьей декады месяца температурные показатели вновь поднимутся и будут достигать 25–30 градусов. Такая жаркая погода перейдет в начало июля.

При этом старт купального сезона в Подмосковье может прийтись на середину июня, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Метеоролог призвал не рассчитывать на прогрев воды в мае, поскольку температура воздуха к 27-му числу достигнет 11–13 градусов днем и 6–8 градусов ночью.