Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:56

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Ильин: теплая погода и дожди ждут москвичей в июне

Москвичам рассказали о погоде в июне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются дожди, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"К середине июня может потеплеть до 20–25 градусов. В третьей декаде возможно краткосрочное понижение температуры до 15–20 градусов", – отметил он.

Тем не менее к концу третьей декады месяца температурные показатели вновь поднимутся и будут достигать 25–30 градусов. Такая жаркая погода перейдет в начало июля.

При этом старт купального сезона в Подмосковье может прийтись на середину июня, рассказал ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Метеоролог призвал не рассчитывать на прогрев воды в мае, поскольку температура воздуха к 27-му числу достигнет 11–13 градусов днем и 6–8 градусов ночью.

Конец мая в Москве будет прохладным и дождливым

Читайте также


обществопогодаэксклюзив

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика