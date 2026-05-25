25 мая, 15:00

Происшествия

Бегавшего голым по Нахабину африканца задержали и обязали покинуть Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали в подмосковном поселке Нахабино африканца, который разгуливал по улице без одежды. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.

В подмосковном главке МВД рассказали, что полицейские задержали нарушителя, которым оказался гражданин одной из западноафриканских стран.

В отношении него составили протокол по статье 20.1 ("Мелкое хулиганство"), а также 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Мужчине предписали покинуть территорию страны в установленный срок.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация об обнаженном мужчине, на которого пожаловались из-за неадекватного поведения. Авторы постов предполагали, что нарушитель мог приехать в РФ из Сенегала.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, который "разгонял демонов" топором. По внешним признакам 46-летний местный житель находился в состоянии опьянения. Своими действиями он подвергал опасности жизни и здоровье окружающих.

