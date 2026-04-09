Голый мужчина повредил несколько машин в подмосковном поселке Голубое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о том, что на проезжей части в Тверецком проезде находится неадекватный гражданин, поступило в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорску. На место инцидента выехали правоохранители, которые обнаружили мужчину, бегавшего во дворе дома в обнаженном виде.

В настоящий момент правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался житель Красногорска 1987 года рождения. Сейчас его доставили в специализированное медицинское учреждение.

Кроме того, полицейские проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. По результатам в соответствии с законодательством будет принято решение.

Ранее правоохранители задержали мужчину, устроившего дебош в одной из аптек на востоке Москвы. С жалобой обратилась заведующая точкой.

Она рассказала о неадекватном поведении мужчины, который стучал кулаками по стеклам и витринам, приставал к провизорам и сломал ортопедическое кресло. В итоге сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего нарушителя порядка.

