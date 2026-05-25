"Ведомости": компания "МойОфис" уведомила сотрудников о сокращениях

Фото: depositphotos/puhhha

Один из крупнейших отечественных разработчиков офисного программного обеспечения (ПО) "МойОфис" проинформировал свой персонал о сокращениях. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным журналистов, соответствующие уведомления компания отправила в середине мая. Один из источников отметил, что в штате могут оставить сотрудников техподдержки, а остальных уволят. Еще один собеседник газеты подчеркнул, что многие департаменты оказались под сокращением почти в полном составе.

Согласно отчетности компании за прошлый год, ее чистый убыток вырос более чем втрое, с 1,2 миллиарда до 4 миллиардов рублей. В пояснительной записке такие значения связали со "спецификой деятельности" разработчика.

При этом число сотрудников компании уменьшилось с 1,07 тысячи в 2024 году до 1,013 тысячи человек в 2025-м.

Ранее кадровый эксперт Илья Варакин объяснял, что сокращения связаны с оптимизацией компаний. По его словам, в России при рекордно низком уровне безработицы и нехватке специалистов компании одновременно начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга.

