Доля безналичных платежей может превысить 90% к концу 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доля безналичных платежей в России может превысить порог 90% либо до конца текущего года, либо в начале 2027-го. Такой прогноз дала глава департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина, слова которой приводит РИА Новости.

Вместе с тем она подтвердила рост спроса на наличные деньги. По ее мнению, люди предпочитают иметь физический запас на случай проблем с оплатой или использованием безналичных средств.

Тем не менее обычно после создания такого резерва граждане продолжают активно пользоваться безналичными инструментами.

"И мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно", – добавила Бакина.

В конце апреля российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Как отмечал зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, прекращение роста доли безналичных операций начало негативно влиять на финансовый сектор из-за более высоких затрат на обслуживание наличных. Тем не менее государство продолжает работу по снижению доли серой экономики, добавлял он.