Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:55

Экономика

Доля безналичных платежей может превысить 90% к концу 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Доля безналичных платежей в России может превысить порог 90% либо до конца текущего года, либо в начале 2027-го. Такой прогноз дала глава департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина, слова которой приводит РИА Новости.

Вместе с тем она подтвердила рост спроса на наличные деньги. По ее мнению, люди предпочитают иметь физический запас на случай проблем с оплатой или использованием безналичных средств.

Тем не менее обычно после создания такого резерва граждане продолжают активно пользоваться безналичными инструментами.

"И мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно", – добавила Бакина.

В конце апреля российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Как отмечал зампредседателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, прекращение роста доли безналичных операций начало негативно влиять на финансовый сектор из-за более высоких затрат на обслуживание наличных. Тем не менее государство продолжает работу по снижению доли серой экономики, добавлял он.

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика