Банки в России выразили обеспокоенность тенденцией ухода платежей на наличность
Российские банки выразили обеспокоенность тенденцией перехода части расчетов в наличные. Об этом заявил зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
По его словам, доля безналичных операций перестала расти.
"<…> это нас очень беспокоит, потому что в целом государство ведет работу по снижению доли серой экономики. Мы видим не только на уровне каких-то сигналов, но и на уровне цифр, что уход в наличность есть", – приводит слова Скворцова ТАСС.
Он также добавил, что в настоящее время нет понимания, носит ли этот тренд долгосрочный характер. При этом рост доли наличных расчетов ухудшает ситуацию для финансового сектора, поскольку обслуживание наличного оборота обходится дороже.
В Центробанке России ранее объяснили, что одна из возможных причин роста объема наличных денег в обращении связана со случаями отключения мобильного интернета. По данным ЦБ, в марте объем наличных в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей. При этом потребность банковского сектора в ликвидности на рыночных условиях возросла в среднем до 3,6 триллиона рублей.