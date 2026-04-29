Выездные проверки ФНС принесли в бюджет на четверть больше денег в 2025 году

По итогам 2025 года поступления в бюджет по результатам выездных налоговых проверок увеличились почти на четверть, достигнув 186 миллиардов рублей. Такие данные приводит газета "Ведомости" со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС).

Общий объем поступлений по линии контрольной и аналитической работы ведомства составил 496 миллиардов рублей, что на 22% превышает показатель 2024 года (408 миллиардов). Ключевую роль в этом росте сыграли аналитические мероприятия, обеспечившие 310 миллиардов рублей – на 21% больше, чем годом ранее.

В 2025 году ФНС завершила около 5,4 тысячи выездных проверок против 4,9 тысячи в предыдущем периоде. Доначисления по таким проверкам выросли на 15%, составив 150,6 миллиарда рублей.

При этом, как отмечает издание, несмотря на расширение числа участников до 729 компаний, урегулированная сумма платежей по этой форме контроля упала более чем в четыре раза – до 7,4 миллиарда рублей.

В ФНС рост эффективности проверок связывают с модернизацией программных комплексов, позволяющих выявлять налоговые риски еще до назначения выездных ревизий. В ведомстве уточнили, что свыше 80% всех доначислений традиционно приходится на НДС и налог на прибыль.

При этом показатель долговой нагрузки бизнеса (Debt-to-income) вырос с 5 до 5,6%. Одновременно с этим ФНС зафиксировала снижение доли компаний, имеющих налоговую задолженность, на 7%.

Ранее в ФНС заявили, что контроль за переводами между физлицами может коснуться только 3% населения России. В ведомстве подчеркнули, что "отправной точкой контроля" станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей.