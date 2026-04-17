ФНС опровергла сообщения о контроле переводов 10 млн граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергла информацию СМИ, согласно которой под контроль банковских переводов между физлицами подпадут 10 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФНС подчеркнули, что делать подобные оценки преждевременно, так как форма и периодичность информационного обмена об операциях будут определены соглашением между Центробанком РФ и ФНС.

"(Соглашение. – Прим. ред.) на настоящий момент не подписано, а критерии находятся в стадии проработки", – говорится в сообщении.

При этом редакция внесенного в Госдуму законопроекта предполагает получение от ЦБ информации о физлицах, операции по личным банковским счетам которых обладают признаками ведения предпринимательской деятельности либо получения ими доходов от иных физических лиц.

Планируется, что сумма переводов будет только одним из признаков "рисковых" операций. Также предполагается анализировать системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов и иные существенные факторы.

Как добавили в ведомстве, прорабатываемая модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о транзакциях.

"Переводы на личные счета от близких родственников – в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью – не подпадут под этот контроль", – заключили в ФНС.

Ранее сообщалось, что незадекларированные безналичные доходы выше 2,4 миллиона рублей в год могут автоматически привлечь внимание налоговых органов.

Согласно действующим нормам, налоговая может запросить у банков выписки по счетам физлиц. Однако это возможно лишь при основаниях, которые предусмотрены Налоговым кодексом РФ.