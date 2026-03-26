Минфин РФ: новые правила перевода средств не затронут операции между физлицами

Новые правила перевода денежных средств с 1 апреля не будут затрагивать транзакции между физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

"С 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета. Обычные переводы между физическими лицами этот документ не затрагивает", – пояснили в ведомстве.

Изменения правил перевода денег направлены на совершенствование платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту, сказала ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, изменения будут технического характера. Например, раньше в реквизитах "плательщика" можно было указать краткое наименование или просто ИП. С 1 апреля нужно будет написать полное или сокращенное наименование юрлиц и банков.

