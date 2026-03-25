25 марта, 19:12

Экономика

ЦБ назвал идею подтверждения финопераций через MAX преждевременной

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России назвал преждевременной идею подтверждения финансовых операций через мессенджер MAX. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.

Ранее Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк и кабмин РФ поправку в законопроект "Антифрод 2.0", согласно которой удаленное подтверждение значимых операций нужно будет обязательно выполнять при помощи и СМС, и сообщений в MAX.

При этом в проекте закона не обозначено никаких критериев, по которым действие может быть признано значимым. По данным СМИ, участники рынка считают двойное подтверждение юридически избыточной и затратной процедурой.

В регуляторе, в свою очередь, напомнили, что норма по подтверждению значимых финансовых операций дистанционным способом находится в компетенции Минцифры.

Ранее в ГД предложили отменить комиссии за денежные переводы между близкими родственниками. Инициатива направлена на супругов, родителей и детей, включая совершеннолетних в возрасте до 24 лет. Для этого потребуется однократно подтвердить родство – либо предоставив банку документы, либо через верифицированный аккаунт на портале "Госуслуг".

экономикатехнологии

