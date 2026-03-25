ЦБ назвал идею подтверждения финопераций через MAX преждевременной

Центробанк России назвал преждевременной идею подтверждения финансовых операций через мессенджер MAX. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо регулятора.

Ранее Национальный совет финансового рынка направил в Центробанк и кабмин РФ поправку в законопроект "Антифрод 2.0", согласно которой удаленное подтверждение значимых операций нужно будет обязательно выполнять при помощи и СМС, и сообщений в MAX.

При этом в проекте закона не обозначено никаких критериев, по которым действие может быть признано значимым. По данным СМИ, участники рынка считают двойное подтверждение юридически избыточной и затратной процедурой.

В регуляторе, в свою очередь, напомнили, что норма по подтверждению значимых финансовых операций дистанционным способом находится в компетенции Минцифры.

Ранее в ГД предложили отменить комиссии за денежные переводы между близкими родственниками. Инициатива направлена на супругов, родителей и детей, включая совершеннолетних в возрасте до 24 лет. Для этого потребуется однократно подтвердить родство – либо предоставив банку документы, либо через верифицированный аккаунт на портале "Госуслуг".

