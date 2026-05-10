10 мая, 10:34

Политика
Al Araby: травмы Моджтабы Хаменеи почти полностью зажили

В Иране рассказали о состоянии здоровья верховного лидера

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ранения нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, которые он получил в результате авиаудара 28 февраля 2026 года, практически зажили. Об этом сообщает телеканал Al Araby со ссылкой на главу протокольной службы в канцелярии верховного лидера Мазахера Хоссейни.

Хоссейни уточнил, что из-за взрывной волны Хаменеи получил травмы колена и спины, а также у него выявлен порез за ухом. На данный момент верховный лидер находится в полном здравии.

Как заявил глава протокольной службы в канцелярии верховного лидера, причин для беспокойства из-за состояния Хаменеи нет. Он добавил, что "враждебные силы" пытаются получить записи или сведения о нем для организации покушения.

Первая информация о ранении Хаменеи во время военной операции Израиля и США против Ирана появилась в середине марта. МИД Исламской Республики заявлял, что верховный лидер чувствует себя хорошо.

Однако спустя время СМИ раскрыли, что Хаменеи получил легкое ранение ноги. Журналисты сообщали, что верховному лидеру Ирана удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

Однако президент США Дональд Трамп предположил, что Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен. В качестве подтверждения своих слов он привел отсутствие какой-либо информации по этому поводу.

Позднее в СМИ появилась информация, что Хаменеи перенес три операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Также ему прооперировали руку, он постепенно восстанавливает ее функции. Кроме того, у верховного лидера сильно обожжены лицо и губы, из-за чего ему сложно говорить. В связи с этим ему потребуется пластическая операция.

