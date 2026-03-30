Трамп заявил, что новый лидер Ирана либо мертв, либо тяжело ранен

Президент США Дональд Трамп считает, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи либо погиб, либо тяжело ранен в результате авиаударов США и Израиля. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.

"Мы вообще ничего о нем не слышали", – подчеркнул Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля, поскольку вышел на улицу перед авиаударом. За несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты, Хаменеи вышел в сад. Вместе с тем он получил легкое ранение ноги.

Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.