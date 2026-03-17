Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля, выйдя на улицу перед авиаударом

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля, поскольку вышел на улицу перед авиаударом, сообщает RT со ссылкой на Telegraph.

По данным СМИ, за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты, Хаменеи вышел в сад. Кроме того, отмечается, что он получил легкое ранение ноги.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление. Президент России выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

