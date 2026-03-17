17 марта, 08:21

Telegraph: Моджтаба Хаменеи избежал гибели 28 февраля, выйдя на улицу перед авиаударом

Новый верховный лидер Ирана избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи выжил 28 февраля, поскольку вышел на улицу перед авиаударом, сообщает RT со ссылкой на Telegraph.

По данным СМИ, за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты, Хаменеи вышел в сад. Кроме того, отмечается, что он получил легкое ранение ноги.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление. Президент России выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

Глава МИД Ирана заявил, что страна будет защищаться сколько потребуется

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

