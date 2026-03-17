В МИД Ирана выразили надежду на скорое послание нового верховного лидера

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире NDTV выразил надежду на то, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи очень скоро обратится с посланием к общественности.

"Я уверен, что вы уже слышали о его обращении, и надеюсь, очень скоро он выступит с еще одним посланием к общественности", – сказал он.

Багаи добавил, что с верховным лидером все в порядке. Кроме того, заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Хаменеи появится на публике тогда, когда он и его офис "сочтут нужным".

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца Али, который погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новому верховному лидеру Исламской Республики принес присягу глава иранского МИД Аббас Арагчи. Официальную клятву он дал от имени всего дипломатического корпуса.

В свою очередь, Владимир Путин направил Хаменеи-младшему поздравление. Президент России выразил убежденность, что преемник продолжит курс своего отца и консолидирует иранское общество в условиях грядущих вызовов.

