Финляндия начала учения Northern Strike 26 на границе с Россией

Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартовали на территории Финляндии неподалеку от России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финские сухопутные силы.

По их данным, мероприятия проводятся на полигоне "Вуосанка" в 70 километрах от границы с РФ в муниципалитете Кухмо. Они станут частью серии маневров, которые организованы в стране в апреле–мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши и Эстонии, Литвы.

Участниками мероприятий станут 640 военных. Они будут отрабатывать артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы до 12 мая.

Ранее СМИ сообщили, что Франция и Польша проведут совместные авиационные учения над Балтикой с участием истребителей Rafale "с ядерными боеголовками". Военные будут отрабатывать удары по целям на территории России, уточнили журналисты.

В учениях также будет участвовать польская авиация. В ее задачи будет входить отработка ударов конвенциональным оружием, прежде всего американскими крылатыми ракетами JASSM-ER.

